Obra da nova ponte do XIV de Novembro alcança 40% de execução e entra em fase decisiva

40 % Segundo a Secretaria de Serviços e Obras Públicas , 40% da construção está concluída, e o desenvolvimento dos trabalhos ocorre de forma fluida, dentro do cronograma esperado. “A empresa está seguindo o cronograma à risca. Não tivemos nenhuma surpresa em nenhuma das intervenções, o que é raro em obras dessa magnitude. Está tudo caminhando muito bem para entregarmos a obra dentro do prazo estimado”, detalha o secretário Sandro Camilo Rocha Rancy. Na próxima semana, está previsto o içamento das vigas, etapa que marcará o início da conformação definitiva da nova ponte. O projeto histórico, que promete transformar a mobilidade da região, começou em março e tem um prazo total de 180 dias para ser concluído.

Nova ponte



A nova ponte terá 22 metros de largura por 16 metros de extensão, e contará com quatro pistas, duas para entrada e duas para saída do Bairro XIV de Novembro. A obra inclui ainda a construção de calçadas espaçosas, com acessibilidade e sinalização adequada para garantir segurança ao trânsito de pedestres.



Outro ponto importante do projeto é a ampliação da vazão do Rio Quati, o que evitará alagamentos futuros, um problema recorrente na região. “Foi necessário elevar a rua dos dois lados, com aterramento adequado, para acompanhar a altura da ponte e permitir o escoamento ideal da água”, explicou o secretário.



A nova estrutura vai beneficiar diretamente mais de 25 mil pessoas que passam diariamente pela área, entre motoristas, ciclistas e pedestres. O investimento é de R$ 6,7 milhões.

Fonte: Secom