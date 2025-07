Obra da Carlos Gomes termina com valor 4,7% menor do que o contratado 

Cascavel e Paraná - A execução das obras públicas sempre segue um rito burocrático e atendendo as leis que regem o Poder Público. Toda obra precisa de um projeto, planilha de gastos que apontam um valor total que será gasto entre materiais e execução, valor este que vai para a licitação e no qual a empresa que apresenta o menor valor para fazer a obra acaba vencendo o processo. Na grande parte dos casos, o aumento de preços e alterações nos projetos acaba elevando os valores no andamento da execução, assim como ocorre em obras particulares.

Em maio foi entregue uma das maiores obras realizadas em Cascavel, que foi a da revitalização da Avenida Carlos Gomes – que ao contrário do valor inicial licitado de R$ 51.144.674,40 com os aditivos acabou passando para R$ 53.378.708,83. No entanto, nesta semana foi publicado o fim do contrato com a empresa Petrocon que executou a obra e o valor final pago pelos serviços foi de R$ 49.994.904,59, que recorreu devido à supressão, ou seja, retirada de serviços que estavam previstos inicialmente no contrato, finalizando um desconto de 4,7%.

A reportagem do O Paraná conversou com o engenheiro Sandro Rocha Rancy que é quem executou toda a obra como secretário de obras, mas que atualmente ocupa a chefia da Agência de Inteligência e Fomento de Cascavel, que explicou que a redução do valor se deve à administração local, além de itens de instalações provisórias, sinalização viária e alguns itens de drenagem.

Ele lembrou que a obra iniciou em setembro de 2023 e foi entregue em maio, 20 meses depois com dois aditivos de prazo, mas que a redução foi possível devido a um trabalho da equipe de fiscalização da Sesop (Secretaria de Serviços e Obras Públicas) que durante toda a execução acompanhou os itens e fez a revisão dos projetos. Ao todo, foram executados 52 mil metros quadrados de calçadas de paver, trocadas tanto na Carlos Gomes quanto na Rua Alexandre de Gusmão.

Rancy disse que ao todo foram retiradas 39 espécies de árvores, mas em contrapartida plantadas mais de 400 nas duas vias e aplicado mais de 160 mil metros quadrados de asfalto novo. Na questão de sinalização foram 29 cruzamentos com sinalização semafórica inclusive para pedestres, tudo com novos equipamentos. “Entendemos que a obra é um grande sucesso para Cascavel”, analisou.

O secretário explicou que este é o valor final já que foi feito o fechamento administrativo do contrato, mas que o valor tinha sido acertado com a empresa há mais de 60 dias, mas que agora oficialmente ela foi finalizada. “Vamos agora finalizar este contrato e fazer o pagamento da última parcela da obra da Carlos Gomes”, acrescentou.