Cascavel e Paraná - O que nasce no Natal? Sim, nasce Jesus Cristo. Mas com Ele nasce algo profundamente necessário ao nosso tempo: a paz e a esperança. A paz anunciada pelos anjos aos pastores -“Paz na terra aos homens que Deus ama” – não é apenas uma saudação celestial. É um programa de vida. O Natal é o nascimento da paz, mas também o renascer da esperança.

Quando chegou a plenitude dos tempos – não por acaso, nem por improviso – Deus fez algo desconcertante: entrou na nossa história. O Filho eterno assumiu nossa carne, nossas fragilidades, nosso chão poeirento. O Criador não falou de longe; aproximou-se. O infinito coube num menino. E, justamente por isso, a esperança ganhou rosto, nome e história.

Ao nascer como um de nós, Cristo reconciliou a humanidade com Deus. Aquilo que parecia perdido foi recuperado. A mesma natureza humana que um dia caiu, agora é levantada; a morte é vencida por dentro; a escuridão não tem mais a última palavra. O Natal nos garante: o futuro não está fechado, Deus continua agindo.