Cascavel e Paraná - O que nasce no Natal? Sim, nasce Jesus Cristo. Mas com Ele nasce algo profundamente necessário ao nosso tempo: a paz e a esperança. A paz anunciada pelos anjos aos pastores -“Paz na terra aos homens que Deus ama” – não é apenas uma saudação celestial. É um programa de vida. O Natal é o nascimento da paz, mas também o renascer da esperança.
Quando chegou a plenitude dos tempos – não por acaso, nem por improviso – Deus fez algo desconcertante: entrou na nossa história. O Filho eterno assumiu nossa carne, nossas fragilidades, nosso chão poeirento. O Criador não falou de longe; aproximou-se. O infinito coube num menino. E, justamente por isso, a esperança ganhou rosto, nome e história.
Ao nascer como um de nós, Cristo reconciliou a humanidade com Deus. Aquilo que parecia perdido foi recuperado. A mesma natureza humana que um dia caiu, agora é levantada; a morte é vencida por dentro; a escuridão não tem mais a última palavra. O Natal nos garante: o futuro não está fechado, Deus continua agindo.
A história nos oferece um sinal luminoso. Na noite de Natal de 1914, em plena Primeira Guerra Mundial, soldados inimigos cessaram o fogo. Alguém começou a cantar Noite Feliz e, de ambos os lados, vozes se uniram. Por algumas horas, a paz nasce outra vez e com ela, a esperança, porque o nome de Jesus foi lembrado no campo de batalha. Aquilo que os tratados não conseguiram, Cristo realizou no coração humano. Por isso, como recorda São Leão Magno, “Cristo é a nossa paz”. E onde Ele nasce, a esperança não decepciona.
Mensagem de Natal do Arcebispo
Desejo a você e à sua família um Natal de paz verdadeira e de esperança renovada. Que o Menino Jesus abençoe os lares de nossa cidade, fortaleça os que sofrem, inspire gestos de fraternidade e nos ajude a construir, juntos, um tempo mais humano e solidário.
Recebam minha bênção e meus votos de um Santo e Feliz Natal.
Dom José Mário Scalon Angonese, arcebispo de Cascavel