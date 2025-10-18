O presente e o futuro das pequenas empresas de Cascavel

Cascavel e Paraná - Cascavel – Por trás das vitrines iluminadas, das pequenas oficinas e dos perfis de redes sociais que anunciam novidades todos os dias, há um movimento silencioso que mantém a economia de Cascavel em constante marcha. São os micro e pequenos empreendedores — milhares deles — que, com criatividade e persistência, sustentam boa parte dos empregos e da renda do município.

Mas o cenário, embora dinâmico, ainda exige esforço e adaptação. A presidente da AMIC – Associação de Micro e Pequenas Empresas do Paraná, Sônia Regina Xavier, resume a realidade com franqueza: “O atual cenário é bem complicado para as empresas de modo geral. Temos mudanças no campo tributário que geram incertezas, e isso afeta diretamente o empresário, que se sente vulnerável a essas variações”, afirma.

Entre incertezas e oportunidades

As micro e pequenas empresas seguem sendo o maior empregador do país e também a principal porta de entrada para quem decide empreender. Em Cascavel, cerca de 89% das empresas ativas se enquadram nessa categoria, segundo dados da Receita Federal.

A presidente da AMIC destaca que o crescimento do comércio e da prestação de serviços tem duas origens complementares.

“Muitos empreendem por necessidade, buscando uma alternativa de renda. Mas também há quem aproveite oportunidades de mercado. As duas realidades coexistem e revelam a força empreendedora da nossa cidade”, explica.

Ainda assim, o caminho não é fácil. As principais barreiras enfrentadas pelas empresas locais seguem sendo as mesmas: falta de segurança, burocracia, dificuldade de acesso ao crédito e instabilidade econômica. “Esses fatores desanimam o empresário e muitas vezes o impedem de crescer”, diz Sônia.

A voz do pequeno empreendedor

Ações e Suporte da AMIC para Empreendedores

A AMIC atua há décadas como ponte entre os empreendedores e o poder público, buscando soluções práticas e representatividade. A entidade mantém o Ponto de Atendimento do Sebrae, com capacitações específicas para cada segmento, além de projetos como o Banco do Empreendedor, o Café com Negócios e uma série de palestras e consultorias gratuitas.

“Temos um trabalho muito próximo do dia a dia dos empreendedores. Ajudamos desde a abertura da empresa até os primeiros contratos. Nosso papel é dar condições para que o pequeno negócio se mantenha e se fortaleça”, explica Sônia Xavier.

Um dos cases de sucesso recentes é o de uma associada que, após participar do Escritório de Compras da AMIC, venceu uma licitação pública e passou a fornecer seus produtos não só em Cascavel, mas também em outros municípios da região. “Isso mostra como a informação e a capacitação podem mudar a trajetória de uma empresa”, destaca.

Propósito e inclusão

Iniciativas Sociais e Ambientais da AMIC

A atuação da AMIC vai além do setor econômico. A associação participa de projetos sociais e ambientais, como a parceria com o Depen e ONGs de proteção animal, que resultará na doação de casinhas para cães e gatos em situação de rua, prevista para novembro.

Outro destaque é o Caminho Terra do Sol, evento tradicional que chega à 17ª edição neste ano, reunindo peregrinos no trajeto entre Cascavel e Boa Vista. O projeto é realizado com o apoio das prefeituras, do Comtur, Adetur, Setu e Território Cidadão, e se consolidou como um exemplo de integração entre turismo, fé e empreendedorismo.

“São ações que reforçam o sentimento de comunidade e pertencimento. Empreender também é fazer parte de algo maior”, ressalta Sônia.