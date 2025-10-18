O presente e o futuro das pequenas empresas de Cascavel

Cascavel e Paraná - Cascavel – Por trás das vitrines iluminadas, das pequenas oficinas e dos perfis de redes sociais que anunciam novidades todos os dias, há um movimento silencioso que mantém a economia de Cascavel em constante marcha. São os micro e pequenos empreendedores — milhares deles — que, com criatividade e persistência, sustentam boa parte dos empregos e da renda do município.
Mas o cenário, embora dinâmico, ainda exige esforço e adaptação. A presidente da AMIC – Associação de Micro e Pequenas Empresas do Paraná, Sônia Regina Xavier, resume a realidade com franqueza: “O atual cenário é bem complicado para as empresas de modo geral. Temos mudanças no campo tributário que geram incertezas, e isso afeta diretamente o empresário, que se sente vulnerável a essas variações”, afirma.
Entre incertezas e oportunidades
As micro e pequenas empresas seguem sendo o maior empregador do país e também a principal porta de entrada para quem decide empreender. Em Cascavel, cerca de 89% das empresas ativas se enquadram nessa categoria, segundo dados da Receita Federal.
A presidente da AMIC destaca que o crescimento do comércio e da prestação de serviços tem duas origens complementares.
“Muitos empreendem por necessidade, buscando uma alternativa de renda. Mas também há quem aproveite oportunidades de mercado. As duas realidades coexistem e revelam a força empreendedora da nossa cidade”, explica.
Ainda assim, o caminho não é fácil. As principais barreiras enfrentadas pelas empresas locais seguem sendo as mesmas: falta de segurança, burocracia, dificuldade de acesso ao crédito e instabilidade econômica. “Esses fatores desanimam o empresário e muitas vezes o impedem de crescer”, diz Sônia.
A voz do pequeno empreendedor
Ações e Suporte da AMIC para Empreendedores
A AMIC atua há décadas como ponte entre os empreendedores e o poder público, buscando soluções práticas e representatividade. A entidade mantém o Ponto de Atendimento do Sebrae, com capacitações específicas para cada segmento, além de projetos como o Banco do Empreendedor, o Café com Negócios e uma série de palestras e consultorias gratuitas.
“Temos um trabalho muito próximo do dia a dia dos empreendedores. Ajudamos desde a abertura da empresa até os primeiros contratos. Nosso papel é dar condições para que o pequeno negócio se mantenha e se fortaleça”, explica Sônia Xavier.
Um dos cases de sucesso recentes é o de uma associada que, após participar do Escritório de Compras da AMIC, venceu uma licitação pública e passou a fornecer seus produtos não só em Cascavel, mas também em outros municípios da região. “Isso mostra como a informação e a capacitação podem mudar a trajetória de uma empresa”, destaca.
Propósito e inclusão
Iniciativas Sociais e Ambientais da AMIC
A atuação da AMIC vai além do setor econômico. A associação participa de projetos sociais e ambientais, como a parceria com o Depen e ONGs de proteção animal, que resultará na doação de casinhas para cães e gatos em situação de rua, prevista para novembro.
Outro destaque é o Caminho Terra do Sol, evento tradicional que chega à 17ª edição neste ano, reunindo peregrinos no trajeto entre Cascavel e Boa Vista. O projeto é realizado com o apoio das prefeituras, do Comtur, Adetur, Setu e Território Cidadão, e se consolidou como um exemplo de integração entre turismo, fé e empreendedorismo.
“São ações que reforçam o sentimento de comunidade e pertencimento. Empreender também é fazer parte de algo maior”, ressalta Sônia.
Mulheres e inovação
Crescimento do Empreendedorismo Feminino e Inovação
O perfil do empreendedor cascavelense também está mudando. Segundo a AMIC, o número de mulheres empreendedoras cresce ano a ano, e muitas delas estão investindo em plataformas digitais, inovação e qualificação profissional.
“A inovação está presente sim, e o perfil do empresário atual busca excelência no serviço, investindo em conhecimento e novas ferramentas”, observa a presidente.
Para ela, o otimismo ainda é o combustível que move os pequenos negócios. “Mesmo com todas as dificuldades, há uma disposição enorme em se reinventar. É isso que torna o empreendedor cascavelense tão especial.”
Perspectiva e esperança
Expectativas e Apoio ao Empreendedorismo Local
A expectativa da AMIC para o fechamento de 2025 é de estabilidade e crescimento moderado, impulsionado pela retomada do consumo e pela consolidação de políticas públicas voltadas às microempresas. O Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas (Fopeme) tem sido um espaço importante para discutir medidas de incentivo e o Paraná tem se destacado pela presença ativa nessas discussões.
“Queremos ver Cascavel cada vez mais reconhecida como polo empreendedor do Oeste. Temos talento, vontade e uma rede de apoio forte. Agora é continuar caminhando”, finaliza Sônia Xavier.
Ideias que transformam
Inovação e Desenvolvimento Sustentável em Cascavel
O Pacto pela Inovação de Cascavel ganha nova edição em outubro, com uma agenda dedicada à tecnologia e ao empreendedorismo local. A proposta é conectar empresas, universidades e poder público em torno de soluções criativas que impulsionem o desenvolvimento sustentável.
Ao longo da programação, oficinas, palestras e feiras apresentarão cases de sucesso regionais, estimulando a cultura da inovação e da colaboração. A iniciativa reforça o papel de Cascavel como referência em inovação no interior do Paraná e integra as ações do ecossistema local de startups.
LicitAÇÃO: o governo como cliente
Programa LicitAÇÃO em Cascavel
De 21 a 23 de outubro, o Sebrae/PR promove, em Cascavel, o programa “LicitAÇÃO: Tenha o Governo como seu Cliente”, voltado a micro e pequenas empresas, MEIs e cooperativas da agricultura familiar.
O curso ensina, de forma prática, como participar de licitações e vender para órgãos públicos. A consultora Kellen Oliveira explica que o objetivo é “desmistificar o processo e mostrar que qualquer pequeno negócio pode fornecer para o governo com segurança”.
Durante a capacitação, os participantes terão mentorias individuais e simulações de certames reais. O casal Nicholas e Analú Martini, da Groceries Store, já participou da formação e venceu sua primeira licitação com o apoio do Sebrae. “Tivemos orientação passo a passo, o que nos deu confiança e resultado logo na estreia”, contou o empresário.
As inscrições seguem abertas até 21 de outubro, às 12h, no Escritório de Compras da ACIC (WhatsApp: 45 99801-0029).