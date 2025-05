O Paraná 49 anos: Um legado de credibilidade

Cascavel - Neste dia 15 de maio de 2025, o Jornal O Paraná completa 49 anos de história. Fundado em 15 de maio de 1976, o jornal acompanhou de perto a evolução de Cascavel e da região Oeste do Paraná, reinventando‑se sempre que necessário para manter viva a sua missão de informar de forma responsável e com credibilidade. Neste período, O Paraná testemunhou transformações e a elas também se submeteu. Com o tempo, se adaptou à nova realidade da mídia, multiplataforma, rápida, objetiva e direta.

A própria evolução tecnológica é expressa nas atualizações gráficas das páginas do diário. Para se adaptar às transformações ocorridas nesses 49 anos, em 2007 deixou o modelo standard e adotou o formato berliner, oferecendo mais facilidade no manuseio. Hoje, além da ampla circulação das edições impressas em Cascavel e região, o site oparana.com.br alcança leitores no mundo todo, que buscam no veículo a confiança que precisam para se informar e formar suas opiniões. Em comemoração à data, reunimos o histórico da casa e a visão do empresário e ex-deputado federal Alfredo Kaefer (foto), que estabeleceu um marco na trajetória do jornal ainda na primeira década dos anos 2000.

Força do Impresso

Alfredo Kaefer iniciou sua estreita relação com a comunicação, quando em 1989 adquiriu o Jornal Hoje, outro importante periódico de Cascavel. A busca da expansão setor de comunicação, levou Kaefer ao O Paraná. “O que nos levou a buscar o Jornal O Paraná foi a sua história, pela sua credibilidade, por ter sido um elemento integrante do desenvolvimento de Cascavel e do Oeste do Paraná, por suas campanhas, por suas bandeiras”, recorda. Para Kaefer, o veículo é parte do crescimento regional: “É um elemento integrante do desenvolvimento da região Oeste e com uma importância fundamental na história quando o principal veículo de comunicação era o jornal impresso.”

Ele ainda destaca que à época outros veículos ainda não possuíam a força do jornal impresso. “O sistema de rádio também esteve em paralelo ao jornal impresso, mas é necessário lembrar que à época não tínhamos internet e a televisão estava começando a aparecer. Quando você queria uma notícia, uma informação [consistente], você tinha o jornal O Paraná à sua disposição.”

Credibilidade imutável

Para o empresário, o principal desafio da comunicação na área moderna tem sido manter em paralelo as edições impressa e online, sem abrir mão da confiança construída em cinco décadas.

“Mais recentemente, a sociedade percebeu que o jornal impresso ou em paralelo com o seu virtual, é um meio de comunicação diferenciado do sistema digital. Quando você coloca uma notícia impressa, não há como modificá‑la. Já no digital, informações podem ser mudadas e, muitas vezes, questionadas em sua credibilidade.” É essa solidez que sustenta O Paraná. “Tanto no impresso quanto no digital, é um veículo absolutamente confiável.”