"O Papa não está fora de perigo", admite Vaticano

CASCAVEL

Nova cara: Renato Silva inicia troca de secretários do time de Paranhos

Nos bastidores políticos de Cascavel, a semana terminou com a informação de que os secretários municipais de Cascavel que atuaram na gestão do ex-prefeito Leonaldo Paranhos deveriam permanecer por 120 dias no Governo Renato Silva. No entanto, na prática, as primeiras baixas devem ser confirmadas ainda em fevereiro, dando início a um “desmonte” das estruturas […]