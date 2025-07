O Oeste do Paraná é uma onça: O Brasil também tem seus “Tigres”

Cascavel e Paraná - Quando o mundo olhou para a ascensão meteórica de países como Coreia do Sul, Cingapura, Hong Kong e Taiwan, uma expressão passou a definir esse fenômeno: Tigres Asiáticos. Economias que, em poucas décadas, saíram da estagnação para se tornarem potências globais, impulsionadas por inovação, produtividade e ousadia. No Brasil, essa transformação silenciosa e constante também acontece – e tem nome e endereço: o Oeste do Paraná. Só que aqui, a potência tem garras de onça.

O paralelo não é exagerado. Assim como os Tigres Asiáticos apostaram em educação, tecnologia, industrialização e exportações para mudar seu destino, o Oeste do Paraná tem trilhado um caminho semelhante. A diferença é que, ao invés do olhar do mundo, essa revolução tem acontecido com a força de quem acredita em si mesmo – mesmo longe dos holofotes.

A região é uma locomotiva do agronegócio, da agroindústria e da inovação no campo. Cooperativas modernas, produtores conectados à tecnologia, uma construção civil que cresce com qualidade e ousadia, e um comércio cada vez mais fortalecido.

Mas o espírito da onça vai além da economia. Assim como os Tigres Asiáticos transformaram a identidade de suas nações, o Oeste do Paraná moldou uma nova forma de pensar e agir. Aqui se cultiva o orgulho de pertencer, a cultura da excelência e a coragem de romper fronteiras. Uma região que acredita que o interior pode – e deve – ser protagonista.

Em um Brasil de contrastes, o Oeste se destaca por ser estratégico, resiliente e vibrante. Se os asiáticos têm seus tigres, o Brasil tem sua onça. E ela vive, forte e confiante, no Oeste do Paraná.

“Cascavel é onça e não cobra”

Quem apresentou a onça como referência às cidades com maiores potenciais de crescimento foi Eduardo Luvison, sócio-regional de uma plataforma de investimentos com atuação em cinco estados brasileiros e também em Portugal, nesta semana, durante um evento que reuniu profissionais do segmento imobiliário em Cascavel. O conceito de ‘cidades-onça’ ou ‘regiões-onça’ tem sido utilizado para balizar a tomada de decisões estratégicas pela alta cúpula de empresas do segmento financeiro.

Com o PIB brasileiro e a construção civil tendo crescido acima do projeto pelo mercado no início de 2025, o especialista afirmou que “a fotografia do Brasil é boa” – mesmo diante da maior taxa Selic dos últimos 20 anos e da guerra tarifária que assombra a economia, os números mostram que é possível olhar com otimismo, principalmente da ótica imobiliário, que detém investimentos conservadores que estão sempre no topo do ranking da escolha de quem vai investir.

“O brasileiro compra imóveis na alegria e na tristeza, na crise e na bonança”, disse Eduardo, ao exibir cifras de R$1,5 bilhão de estoque de imóveis disponíveis em Cascavel atualmente – suficientes apenas para 12 meses de procura, enquanto que um cenário considerado saudável deve garantir 15 meses.

Demanda alta, baixo estoque e aumento do custo de construção impulsionam o valor do metro quadrado. Para se ter uma ideia, o valor de m2 residencial em 2025 no Brasil é de R$9,3 mil enquanto que em 2024 era de R$8,7 mil e em Cascavel os valores são de R$10,2 mil e R$9,3 mil respectivamente em 2025 e 2024.

“Tempo de qualidade”? Vendido!

No início deste mês, uma construtora de Cascavel vendeu 70% das unidades de um prédio de 72 apartamentos em apenas dois dias. O sucesso do lançamento de padrão intermediário com valor médio de R$420 mil tem explicação: Cascavel oferece tempo de qualidade para os moradores e está recebendo um enorme fluxo migratório.

Ao circular pelas ruas centrais da cidade e observar o alto número de construções verticais, é comum pensar que ‘não tem gente para comprar todos estes apartamentos’ – saiba que a maior parte deles já está vendida!