Cascavel e Paraná - A escolha do 25 de dezembro para a comemoração do Natal não está diretamente ligada a uma data histórica comprovada do nascimento de Jesus, mas resulta de um processo religioso, cultural e político ocorrido nos primeiros séculos do cristianismo. (confira box) Contudo, apesar do contorno comercial em torno da festividade cristã nos dias atuais, o Natal é tempo de renovação de inúmeras situações e sentimentos. Para o presidente da Opevel (Ordem dos Pastores Evangélicos de Cascavel) e pastor sênior da Pulse Igreja, Gilvano de Souza, “o Natal não é uma data, mas uma pessoa”.

Foto: Divulgação

Em sua mensagem de Natal, Souza reforça a ideia de que 25 de dezembro é apenas uma “convenção” para lembrar que, “sim, Jesus nasceu; a nossa esperança nasceu”, e está intimamente ligado ao que conhecemos por “fé”. O pastor lembra que a manjedoura, a cruz e o sepulcro, de acordo com a Bíblia, “estão vazios” e são símbolos que apontam para processos que nos trazem “uma nova vida”.

“Jesus é o fundador. Ele iniciou e a Bíblia diz que Ele é o Autor e Consumador da nossa fé (Hebreus 12:2); em Jesus, nossa fé precisa ser desenvolvida e alcançar o seu propósito”, destaca Gilvano Souza.

Oportunidades

De acordo com o presidente da Opevel, “Natal é tempo de perdoar mais, de estar mais perto das pessoas, de demonstrar o amor e espalhar a esperança”. E, para tudo isso, a fé é fundamental. “Mas é preciso perceber também que Jesus não é mais uma criança. Ele nasceu, sim, mas não ficou na manjedoura; cresceu, passou por todas as fases da vida até se tornar adulto e cumprir sua missão de trazer luz e salvação a todos que creem e, Nele, depositam sua fé”, completa, emendando uma pergunta: “Jesus nasceu e cresceu; e a minha e a sua fé têm crescido?”

Por isso, reforça o pastor, neste Natal há uma nova oportunidade para renovar ou mesmo conhecer a fé que transforma vidas e situações. “Natal é uma nova oportunidade para refletir sobre tudo o que fizemos, nossos comportamentos, e avançar para um crescimento e uma maturidade que nos proporcionem relacionamentos mais saudáveis, uma vida e uma realidade, de fato, melhores”, acrescenta.