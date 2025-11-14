Cascavel e Paraná - Antes mesmo de Cascavel ser oficialmente reconhecida como cidade, já existia por aqui um espaço dedicado ao ensino. Fundado em 1932, o Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira é mais antigo que o próprio município e, ao longo de mais de nove décadas, tem sido um dos principais pilares da educação local.

Foto: Nileide Herdina/O Paraná

Seu início foi modesto, fruto da vontade da comunidade e do empenho de poucos professores que acreditavam no poder transformador do conhecimento. A primeira sala de aula funcionava nas imediações da Rua Pio XII, onde hoje pulsa o centro urbano da cidade.

Naquela época, a escola não contava com estrutura nem apoio político, mas com a coragem dos que sonhavam em ver Cascavel crescer. Entre os primeiros educadores estavam Aníbal Lopes e Sandálio dos Santos — nomes que mais tarde batizariam instituições municipais em reconhecimento à importância do trabalho que deu origem à primeira escola da região.

O Colégio Eleodoro Ébano Pereira nasceu antes de Cascavel, mas cresceu com ela. Das primeiras aulas dadas em uma capela simples às modernas salas equipadas com tecnologia e inclusão, a instituição representa o espírito de uma cidade que aprendeu a se reinventar sem perder suas origens.



No aniversário de 74 anos de Cascavel, o Eleodoro celebra não apenas seu passado, mas também o futuro — um futuro que continua sendo escrito todos os dias por professores, alunos e pela comunidade que nunca deixou de acreditar na força da educação.

Foto: MIS

Da Casa Escolar ao Colégio Eleodoro



Com o passar dos anos, a escola acompanhou a evolução da cidade. Em 1938, quando Cascavel se tornou distrito administrativo de Foz do Iguaçu, a instituição ganhou seu primeiro prédio próprio, então chamada de Casa Escolar Pública.

Em 1947, passou à condição de Grupo Escolar, mantido financeiramente pelo governo estadual. Entre 1959 e 1961, sob a direção da professora Irene Rickli, o grupo escolar foi transferido para o endereço atual, na Rua Carlos de Carvalho, 975, onde se consolidou como referência educacional.

O nome Eleodoro Ébano Pereira foi atribuído por decreto do governador Moysés Lupion, em homenagem a um dos primeiros pioneiros da 5ª Comarca da Província de São Paulo — território que viria a formar o atual Estado do Paraná.

Foto: MIS

Conquista da comunidade



A história do Eleodoro também é marcada por momentos de resistência e união. O diretor Cleverson Trukane, em entrevista ao Hoje Express, relembra um episódio emblemático ocorrido no fim da década de 1990, quando o colégio conquistou a cessão do prédio que antes abrigava o Fórum de Cascavel.

“Foi uma luta da comunidade”, contou. “Havia vários órgãos do Estado interessados no espaço, mas professores, pais e alunos se uniram, ocuparam o prédio por dois dias e, ao final, a Justiça liberou o uso para a escola.”

Hoje, esse edifício é fundamental para o funcionamento da instituição, abrigando setores administrativos, laboratórios e parte importante da estrutura pedagógica. “Sem esse prédio, o colégio não funcionaria da forma como funciona hoje”, reforça Trukane.