Cascavel - Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o Brasil saiu do mapa da fome. A informação consta do relatório “O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo (SOFI) 2025”, divulgado em julho deste ano.

Não estar nesse indicador é um grande avanço, mas a realidade ainda exige bastante atenção: 50,2 milhões de brasileiros (23,7% da população) não têm condições de pagar por uma alimentação saudável; 35 milhões de pessoas enfrentam dificuldades para se alimentar adequadamente; e 2,5% vivem em risco de subalimentação, consumindo menos calorias do que o necessário para uma vida saudável — situação caracterizada como insegurança alimentar crônica ou com acesso insuficiente a alimentos. Nos casos mais graves, significa passar um dia inteiro, ou mais, sem comer.

Esse progresso só foi possível graças à soma de esforços do poder público, da sociedade e de inúmeras organizações da sociedade civil que atuam na linha de frente contra a fome, levando alimentos a famílias que vivem em periferias, bolsões de pobreza, além de comunidades distantes dos grandes centros urbanos.

Solidariedade que transforma vidas

A Legião da Boa Vontade (LBV) é uma dessas muitas entidades. Todos os dias, em mais de 80 unidades de atendimento no Brasil, a LBV desenvolve serviços, programas e ações que garantem proteção social, acesso à educação de qualidade, capacitação de jovens e adultos para o mundo do trabalho, além da oferta de refeições prontas e lanches. Também distribui benefícios como cestas de alimentos, cestas verdes (com frutas, legumes e verduras) e kits pedagógicos, promovendo inclusão social, redução das desigualdades e combate à pobreza e à fome.