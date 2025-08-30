O adeus a Luis Fernando Veríssimo

Considerado um dos maiores escritores que o Brasil já teve, morreu neste sábado, aos 88 anos, Luis Fernando Veríssimo, icônico autor de diversas obras, inclusive a que virou peça de teatro e se perpetuou no Guinnes Book como a que mais se manteve em cartaz nos palcos do Brasil: O Analista de Bagé.

Ele estava internado desde 11 de agosto com quadro de pneumonia. Nesse período, ficou na UTI em estado grave. Consagrado escritor, ele é um dos mais respeitados e populares da literatura brasileira.