O adeus a Luis Fernando Veríssimo

Considerado um dos maiores escritores que o Brasil já teve, morreu neste sábado, aos 88 anos, Luis Fernando Veríssimo, icônico autor de diversas obras, inclusive a que virou peça de teatro e se perpetuou no Guinnes Book como a que mais se manteve em cartaz nos palcos do Brasil: O Analista de Bagé.

Ele estava internado desde 11 de agosto com quadro de pneumonia. Nesse período, ficou na UTI em estado grave. Consagrado escritor, ele é um dos mais respeitados e populares da literatura brasileira.

Legado e Obras de Veríssimo

Publicou mais de 70 livros e vendeu 5,6 milhões de exemplares. Possuía humor aguçado e uma capacidade de transformar situações do dia a dia em reflexões inteligentes e bem-humoradas. Veríssimo era casado com Lúcia Helena Massa desse 1964. Deixa três filhos: Pedro, Fernanda e Mariana e mais dois netos.

