Números de multas têm leve queda em abril, mas já somam 37.961 desde janeiro

Cascavel e Paraná - Em meio ao “Maio Amarelo” – mês de conscientização da paz no trânsito – foi divulgado o balanço oficial da quantidade de multas flagradas em abril pelos radares eletrônicos espalhados estrategicamente em pontos mais perigosos da cidade. As multas tiveram uma leve queda, se comparado aos três meses anteriores, mas a quantidade chama a atenção já que de janeiro ao fim de abril foram, 37.961 infrações.

Segundo o relatório publicado no Diário Oficial do Município, ao todo foram 5.966 multas por transitar em velocidade acima do permitido, 1574 por avanço de sinal vermelho, 484 por conversão à esquerda e 49 de parar sobre a faixa de pedestres, todas essas tiveram redução em comparação ao mês anterior, em uma média geral de 10%. A única multa que teve aumento foi de transitar na faixa exclusiva do transporte coletivo, que pulou de 698 em março para 752 em abril.

Ao todo, nos primeiros quatro meses deste ano, o excesso de velocidade está sempre em primeiro do ranking, totalizando 24.800 multas, em seguida do avanço do sinal vermelho com 6.652, 3.545 de conversão à esquerda, 2.746 de transitar na via exclusiva de ônibus do transporte público e 218 de parar em cima da faixa de pedestres. Até agora, o mês com maior número de multa é março com 9.841 infrações, seguido de janeiro com 9.765, fevereiro com 9.530 e depois abril.

De acordo com o diretor de trânsito da Transitar, Jorge Pinheiro, a queda deve ter ocorrido pelas campanhas que são rotineiras para conscientizar o motorista sempre estar respeitando as sinalizações das vias. “A prioridade é a redução de acidentes e o número de vítimas, não de arrecadação em si, mas que as pessoas procurem obedecer à sinalização e com certeza não se envolverem em acidentes”, analisou.

Segundo ele, para poder manter os equipamentos em pleno funcionamento eles realizaram neste mês de maio as aferições nos equipamentos o que é feito duas vezes por ano, trabalho feito pelos técnicos e a princípio os equipamentos permanecerão no mesmo local que estão, já que eles estão cumprindo com o seu papel e que a expectativa é que os números reduzam ainda mais em maio, mês do Maio Amarelo e de intensa conscientização.