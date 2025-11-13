Paraná - Com o objetivo de reforçar ainda mais as frentes da reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu, o Governo do Paraná aumentou em quatro vezes o número de pessoas privadas de liberdade trabalhando no município. Atualmente, são 46 presos atuando em colégios estaduais, CMEIs, Apae e destacamento da Polícia Militar, número que deve chegar a 59 pessoas nesta sexta-feira (14) e que deverá crescer ainda mais.

Na segunda-feira (10), o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou o reforço das ações de reconstrução com o envio de, em um primeiro momento, 14 presos da região de Guarapuava focados na limpeza e reconstrução do Colégio Estadual Ludovica Safraider, a unidade mais afetada pelo tornado.

Já na terça-feira (11), outros 16 se somaram aos esforços de reconstrução na cidade, vindos de unidades da região Oeste. Nesta quinta (13), mais 16 chegaram a Rio Bonito do Iguaçu e outros 10, que atuam na Prefeitura de Cascavel, serão enviados para ampliar as frentes de trabalho, chegando a 56. Somando a outros três que estão em Laranjeiras do Sul auxiliando na separação de doações, serão quase 60 detentos trabalhando, quadruplicando a força de trabalho.