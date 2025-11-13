Paraná - Com o objetivo de reforçar ainda mais as frentes da reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu, o Governo do Paraná aumentou em quatro vezes o número de pessoas privadas de liberdade trabalhando no município. Atualmente, são 46 presos atuando em colégios estaduais, CMEIs, Apae e destacamento da Polícia Militar, número que deve chegar a 59 pessoas nesta sexta-feira (14) e que deverá crescer ainda mais.
Na segunda-feira (10), o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou o reforço das ações de reconstrução com o envio de, em um primeiro momento, 14 presos da região de Guarapuava focados na limpeza e reconstrução do Colégio Estadual Ludovica Safraider, a unidade mais afetada pelo tornado.
Já na terça-feira (11), outros 16 se somaram aos esforços de reconstrução na cidade, vindos de unidades da região Oeste. Nesta quinta (13), mais 16 chegaram a Rio Bonito do Iguaçu e outros 10, que atuam na Prefeitura de Cascavel, serão enviados para ampliar as frentes de trabalho, chegando a 56. Somando a outros três que estão em Laranjeiras do Sul auxiliando na separação de doações, serão quase 60 detentos trabalhando, quadruplicando a força de trabalho.
O envio de mais mão de obra carcerária deve continuar. A expectativa é que, após os trâmites legais, cerca de 70 a 80 apenados estejam trabalhando em Rio Bonito do Iguaçu. Todos são acompanhados por policiais penais e possuem histórico de bom comportamento, entre outros requisitos.
Programa Mãos Amigas
Dos 49 presos trabalhando em Rio Bonito do Iguaçu (46 na cidade e três em Laranjeiras do Sul), 24 são do Programa Mãos Amigas, iniciativa do Governo do Estado que promove a reinserção social de pessoas privadas de liberdade por meio da prestação de serviços de manutenção, conservação e reparos em unidades escolares da rede estadual.
Fonte: AEN