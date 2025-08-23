Núcleo de práticas jurídicas da Unioeste começa atendimentos

Paraná e Santa Terezinha de Itaipu - Santa Terezinha de Itaipu – A população de Santa Terezinha de Itaipu passa a contar, a partir deste mês, com os serviços do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus Foz do Iguaçu. O atendimento no município será realizado por uma equipe composta por dois advogados e duas acadêmicas bolsistas, oferecendo assessoria jurídica gratuita à comunidade.
A instalação do espaço foi possível graças à renovação do convênio com a Itaipu Binacional, que mantém o Núcleo Jurídico de Direitos, Defesa da Mulher e Execução Penal, e à parceria com a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, responsável por ceder o espaço físico e a estrutura necessária para o funcionamento.
A responsável pelas atividades do NPJ em Santa Terezinha é a coordenadora do Curso de Direito e do Núcleo Jurídico de Direitos, Profa. Dra. Gabriella de Camargo Hizume.
Prática
Desde 2011, o projeto contabilizou mais de 20 mil audiências realizadas, consolidando-se como um campo prático de formação para estudantes e recém-formados em Direito, além de prestar apoio jurídico gratuito à população em situação de vulnerabilidade.
Início da Gestão Conjunta e Atendimento Jurídico
Segundo a gestora do Convênio, a Profa. Dra. Isadora Minotto Gomes Schwertner, a iniciativa é um marco para o município: “Será uma gestão conjunta com a prefeitura de Santa Terezinha, que está fornecendo o espaço, o mobiliário e as excelentes condições de trabalho, e nós entramos com mão de obra capacitada, especializada para conduzir esses processos e fazer um atendimento jurídico.”
Atendimento à comunidade
Para ser atendida, a população deve entrar em contato pelo WhatsApp agendando, pelo número: 45 9135-5747.
“Orientamos ao público por mensagem a enviar a documentação necessária e damos as primeiras orientações. As bolsistas fazem a entrevista inicial e a triagem socioeconômica, e na sequência nós conduzimos a instrução jurídica e os encaminhamentos do processo.”, diz o advogado Vinicius Matheus Dresch, egresso da Unioeste e que é o responsável pelos atendimentos.
Localização e Contato do NPJ
O espaço de atendimento está localizado no endereço: Rua das Tulipas, 400 – Jardim Santa Mônica – Santa Terezinha de Itaipu.