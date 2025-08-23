Núcleo de práticas jurídicas da Unioeste começa atendimentos

Paraná e Santa Terezinha de Itaipu - Santa Terezinha de Itaipu – A população de Santa Terezinha de Itaipu passa a contar, a partir deste mês, com os serviços do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus Foz do Iguaçu. O atendimento no município será realizado por uma equipe composta por dois advogados e duas acadêmicas bolsistas, oferecendo assessoria jurídica gratuita à comunidade.

A instalação do espaço foi possível graças à renovação do convênio com a Itaipu Binacional, que mantém o Núcleo Jurídico de Direitos, Defesa da Mulher e Execução Penal, e à parceria com a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, responsável por ceder o espaço físico e a estrutura necessária para o funcionamento.

A responsável pelas atividades do NPJ em Santa Terezinha é a coordenadora do Curso de Direito e do Núcleo Jurídico de Direitos, Profa. Dra. Gabriella de Camargo Hizume.

Prática

Desde 2011, o projeto contabilizou mais de 20 mil audiências realizadas, consolidando-se como um campo prático de formação para estudantes e recém-formados em Direito, além de prestar apoio jurídico gratuito à população em situação de vulnerabilidade.