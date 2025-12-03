Cascavel e Paraná - A Apae de Cascavel recebeu do núcleo Acic na Obra, um projeto gratuito desenvolvido pelo Escritório Asttres, voltado à adaptação e reforma completa dos banheiros destinados às crianças da educação infantil, com foco especial na acessibilidade. A iniciativa, já aprovada tecnicamente, nasceu com o objetivo de garantir segurança, autonomia e conforto a alunos com diferentes tipos de limitações.



O projeto foi desenvolvido pelo escritório Asttres, após convite do núcleo. A arquiteta Georgia Palacio, integrante do Acic na Obra e responsável técnica pela iniciativa, explicou que sua experiência em ambientes escolares, normas sanitárias e acessibilidade foi determinante para a proposta. “Quando o núcleo soube que meu trabalho é voltado para escolas, principalmente no que envolve vigilância sanitária, acessibilidade e longevidade, veio o convite para assumir o desenvolvimento desse projeto”, disse.



Segundo Georgia, todo o desenho arquitetônico foi pensado para atender crianças com deficiências motoras, físicas e intelectuais. “Nosso foco foi criar um espaço que realmente respondesse às necessidades dos alunos. Adaptamos o que era possível dentro da estrutura existente, priorizando itens obrigatórios de acessibilidade e boas práticas de uso escolar”, explicou.



A equipe apresentou primeiro o conceito técnico e, depois, a modelagem em 3D para representantes da APAE e da Acic. O encontro foi marcado por forte emoção, especialmente quando foram detalhados os motivos de cada escolha no layout, desde barras e apoios até elementos que tornam o ambiente mais seguro e acolhedor. O novo banheiro foi projetado para atender crianças de até 10 anos, respeitando dimensões específicas, fluxo de circulação e mobiliário adaptado.