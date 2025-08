Novos semáforos são instalados na Rua Alexandre de Gusmão

OPORTUNIDADE

Agosto começa com 20,8 mil vagas nas Agências do Trabalhador no Paraná

Cascavel e Paraná - O Paraná inicia a primeira semana de agosto com 20.813 oportunidades de emprego com carteira assinada nas Agências do Trabalhador e postos avançados da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda. As vagas abrangem diferentes setores e níveis de escolaridade. As funções com maior número de ofertas são alimentador de linha de produção (6.058), […]