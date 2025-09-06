Novo território turístico valoriza belezas, eventos e o agronegócio

Cascavel – O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu), implantou oficialmente na quinta-feira (4) o Território Turístico Riquezas do Oeste, marcado pela força do agronegócio, por tradicionais eventos culturais, gastronômicos e automobilísticos que atraem visitantes e movimentam a região. A solenidade foi em Cascavel, com a presença de representantes municipais do Estado, empresários e lideranças de diversos setores.
Com a oficialização, a região turística passa a integrar o programa “18 Territórios, um só destino”, do Governo do Estado, desenvolvido pela Setu e que busca descentralizar e valorizar o potencial turístico do Interior do Paraná, mapeando e organizando roteiros, apoiando eventos, capacitando agentes locais e incentivando Parcerias Público-privadas.
O novo território abrange 32 municípios, incluindo Cascavel, Toledo, Corbélia, Maripá, Nova Aurora, Capitão Leônidas Marques, Palotina, Quedas do Iguaçu. Um grande destaque é a diversidade econômica da região: do cultivo de flores, com destaque em Corbélia e Maripá, à agroindústria familiar em Nova Aurora; da piscicultura às atrações gastronômicas, como o tradicional Porco no Rolete, em Toledo.
O eixo Toledo é reconhecido como referência em tecnologia e inovação no agronegócio, sediando eventos de destaque nacional e internacional. O Show Rural e a Expovel, em Cascavel, e a Expotoledo, anualmente, atraem milhares de pessoas e muitos investimentos.
No setor automobilístico, provas de rally, arrancadões e a Fórmula Truck atraem entusiastas, consolidando o Paraná no cenário nacional nesta categoria. “Este é um marco para o Paraná, um passo fundamental na nossa visão de integrar e valorizar as singularidades de cada região”, disse o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos.
Belezas Naturais e Potencial Turístico
Belezas naturais
Os atrativos naturais também merecem destaque na região. A represa de Salto Caxias, em Capitão Leônidas Marques, e a represa do Baixo Iguaçu, entre Capanema e Capitão Leônidas Marques, oferecem paisagens encantadoras e oportunidades de lazer, pesca e esportes náuticos, além de condomínios às margens do Rio Iguaçu que reforçam o potencial turístico local.
O prefeito de Cascavel, Renato Silva, anfitrião do evento, celebrou a escolha da cidade para a integração do território e o impacto da iniciativa. “A iniciativa tirou a poeira de nossas riquezas adormecidas. O turismo é a indústria da riqueza e da felicidade”, disse.
“Temos muita força, que estava dispersa, e precisávamos de alguém que puxasse a fila. Ao criar esses territórios, criamos comunidade e não concorrência, o que fortalece a todos”, afirmou o prefeito.
A presidente da Adetur Riquezas do Oeste, Josi Daiane Borell, afirmou que a oficialização do território era muito esperada. “O turismo é uma fonte de renda, e todo prefeito que reconhece isso só tende a crescer”, afirmou.
Implantação e Desenvolvimento dos Territórios Turísticos
Territórios
A implantação dos territórios foi viabilizada pelo Decreto Estadual nº 10.256/2025, que institui a “Declaração de Atrativo de Relevante Interesse Turístico”. Esta ferramenta permite a destinação de recursos estaduais para infraestrutura, investimentos públicos em empreendimentos privados de relevância turística e a desburocratização dos processos de fomento, consolidando o compromisso do estado com o desenvolvimento do setor.