Novo território turístico valoriza belezas, eventos e o agronegócio

Cascavel – O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu), implantou oficialmente na quinta-feira (4) o Território Turístico Riquezas do Oeste, marcado pela força do agronegócio, por tradicionais eventos culturais, gastronômicos e automobilísticos que atraem visitantes e movimentam a região. A solenidade foi em Cascavel, com a presença de representantes municipais do Estado, empresários e lideranças de diversos setores.

Com a oficialização, a região turística passa a integrar o programa “18 Territórios, um só destino”, do Governo do Estado, desenvolvido pela Setu e que busca descentralizar e valorizar o potencial turístico do Interior do Paraná, mapeando e organizando roteiros, apoiando eventos, capacitando agentes locais e incentivando Parcerias Público-privadas.

O novo território abrange 32 municípios, incluindo Cascavel, Toledo, Corbélia, Maripá, Nova Aurora, Capitão Leônidas Marques, Palotina, Quedas do Iguaçu. Um grande destaque é a diversidade econômica da região: do cultivo de flores, com destaque em Corbélia e Maripá, à agroindústria familiar em Nova Aurora; da piscicultura às atrações gastronômicas, como o tradicional Porco no Rolete, em Toledo.

O eixo Toledo é reconhecido como referência em tecnologia e inovação no agronegócio, sediando eventos de destaque nacional e internacional. O Show Rural e a Expovel, em Cascavel, e a Expotoledo, anualmente, atraem milhares de pessoas e muitos investimentos.

No setor automobilístico, provas de rally, arrancadões e a Fórmula Truck atraem entusiastas, consolidando o Paraná no cenário nacional nesta categoria. “Este é um marco para o Paraná, um passo fundamental na nossa visão de integrar e valorizar as singularidades de cada região”, disse o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos.

Belezas Naturais e Potencial Turístico

Belezas naturais