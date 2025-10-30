Cascavel - Um novo capítulo na história do Zoológico Municipal de Cascavel começou nesta quinta-feira (30), com a entrega do novo recinto dos grandes felinos, um espaço totalmente reformulado, ampliado e projetado para garantir o bem-estar dos animais, a segurança dos visitantes e o fortalecimento das ações de conservação.

A obra foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, com recursos de emenda impositiva do vereador Cleverson Sibulski. O investimento reflete o esforço conjunto do poder público com o cuidado, o respeito à vida silvestre e a valorização do Zoológico Municipal, que é um dos cartões-postais da cidade.

O local passou de 824m² para 1.064m², ganhando novas áreas de descanso e tanques para banho, mas a maior novidade fica por conta de um recinto maternidade, pensado para possibilitar a reprodução das onças-pintadas dentro do programa nacional de conservação de espécies ameaçadas.

O prefeito destacou que, além de fortalecer o turismo e a educação ambiental, o investimento representa o compromisso do município com o cuidado e o respeito aos animais:

“O nosso Zoológico é um grande cartão de visita. Aqui vem gente da região e de fora visitar, e nada melhor do que cuidar desse espaço como ele merece. É o nosso trabalho: cuidar do bem comum e conectar o ser humano à natureza”.

Atualmente, o espaço abriga sete animais de três espécies: quatro onças-pardas, um tigre e duas onças-pintadas, todos vivendo em um ambiente adaptado para suas necessidades. “A causa animal vai muito além de cães e gatos. Aqui no Zoológico estão animais de vida silvestre que não podem ser devolvidos à natureza e precisam dessa atenção. Esse recurso vem justamente para garantir uma qualidade de vida melhor para eles”, destacou o vereador Cleverson Sibulski.

Novo Recinto dos Felinos

A secretária de Meio Ambiente, Beatriz Bertoglio, reforçou as qualidades do novo espaço.