Novo presidente fala das perspectivas sobre o turismo

O PARANÁ – O que levou o Sr. a aceitar o desafio de presidir o Visite Cascavel?

CATARINA – Primeiramente, agradeço a possibilidade de falar sobre o Visite Cascavel. Levar a informação num meio de comunicação do suporte de vocês e às pessoas que vocês abrangem, nós, do Visite Cascavel e eu, na pessoa que estou como presidente, é motivo de agradecimento. Bem, primeiramente eu tive dois grandes amigos que me convidaram para assumir o Visite. Eu estava sócio apenas e eles, numa ligação e curiosamente, um não combinou com o outro, mas um me ligou de manhã e o outro me ligou à noite, me convidando para esse desafio que o Visite estava me chamando. E eu prontamente aceitei, graças a todos os envolvidos na diretoria que estão juntos comigo. Quando eu resolvi que assumiria a presidência, comecei a formar um grupo. E esse grupo hoje soma 19 diretores. Todos estavam presentes na posse e praticamente todos, participam das reuniões periódicas. É uma diretoria comprometida. Cada um que se compromete realiza e faz, tanto que o nosso evento de posse, foi um sucesso. Cada um desempenhou brilhantemente o seu papel. E nos aguarde, porque nós estamos com muitas ações voltadas para o turismo de Cascavel.

O PARANÁ – Qual a avaliação que o Sr. faz do turismo em Cascavel atualmente?

CATARINA – Eu costumo brincar que tem um pessoal que, às vezes, vai vender chinelo num lugar muito humilde, que o pessoal anda descalço. Eles podem pensar assim: pô, aqui o pessoal não tem dinheiro, todo mundo anda descalço. E é justamente lá que podemos consolidar as vendas dos chinelos. Então, aqui em Cascavel, nós temos uma paisagem maravilhosa, temos vários empresários dispostos a investir e, com certeza, a hora que eles conhecerem o que é o turismo, vão estar dispostos a investir nesse setor. Temos o nosso autódromo, que é maravilhoso. É difícil um fim de semana que não tenha um grande evento lá. Temos o nosso mitigado, hoje, centro de eventos. Ele está pequeno por tudo aquilo que nós podemos realizar, mas temos a grande notícia, que eu costumo dizer que Cascavel será uma antes e uma depois: a realização do projeto do novo centro de eventos. Isso vai ser um diferencial. E, fora isso, o nosso povo cascavelense, ele é incrível, não é? Eu sou um fruto do turismo de Cascavel. Eu estou em Cascavel há 26 anos atrás. E tu imagina o que evoluiu disso, não é? Então, o povo de Cascavel é muito receptivo, muito acolhedor. E isso, para o turismo, para a experiência, para aquela vivência que o turista quer, ele quer ser bem recebido. E o cascavelense sabe receber muito bem o nosso turista.

O PARANÁ – Há 26 anos, o que te levou a conhecer Cascavel?

CATARINA – Eu vim de Brusque (SC). Esse rádio meio fora de estação [se referindo ao sotaque] é porque é o nosso jeito de falar lá de baixo. Conheci Cascavel por obra do acaso. Estava a caminho de Foz quando parei em uma barreira na rodovia. Desci do carro e comecei a conversar com um motorista. Falei que precisava chegar logo em Foz e ele me falou muito bem de Cascavel. Inclusive sugeriu um lugar badalado da cidade, o Cowboy Saloon. Lembra até hoje desse dia: 14 de novembro. Pensei comigo: é feriado na cidade mesmo. Vou ficar por aqui. E coincidentemente, fui convencido a conhecer Cascavel por conta do turismo de eventos. Um local bastante frequentado principalmente nos fins de semana. Fui conhecer o Cowboy Saloon e quis o destino ali eu conheceria a minha futura esposa, Sílvia, a mulher da minha vida, que me abençoou com dois filhos. Eu era proprietário de uma fábrica de toalhas em Brusque (SC). Negociei com meus funcionários e vendia a minha parte a eles. Vim para Cascavel trabalhar de representante e hoje um empresário no segmento de hotéis e turismo.

O PARANÁ – Qual a sua opinião sobre a atual realidade de Cascavel no contexto de turismo de eventos?

CATARINA – Tem um fator positivo chamado Aeroporto Regional, sem dúvida, o melhor do Brasil nessa categoria. Ele é um divisor de águas em relação a diversas áreas em expansão na cidade, e uma delas, é o turismo de eventos, realização de congressos, workshops, palestras, E muito em breve, sediaremos evento de âmbito internacional. Muitos desses eventos ocorrerão no nosso novo e moderno Centro de Eventos, ainda no papel mas que em breve vai virar realidade. E voltando ao aeroporto. Não há como pensar em uma cidade desenvolvida sem um modal aéreo de qualidade. O céu não é o limite para o que nos espera. Vamos ser referência em turismo em diversas vertentes, como por exemplo o turismo digital, de negócios e da saúde. As pessoas precisam acreditar mais na nossa cidade. Para você ter uma ideia, quando decidi construir o meu empreendimento em Cascavel, voltado ao turismo, 99% das pessoas me falaram para investir em Foz do Iguaçu, um dos berços do turismo no Brasil. Mas eu queria algo diferente. E foi assim que nasceu o Recanto Catarina. Na época, pensei: quantos hotéis voltados ao turismo existem em Cascavel? Se não tem, terá e será o meu.