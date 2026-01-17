Novo presidente do Secovi-PR destaca protagonismo do interior

Entidade responsável por fortalecer o mercado imobiliário condominial no Paraná, o Secovi passou a contar com um novo presidente estadual desde dezembro do ano passado. Em conformidade com o estatuto, que prevê a alternância do cargo entre um representante da capital paranaense e do interior, desta vez, a presidência será ocupada por Carlos Ribas Tavarnaro, de Ponta Grossa. Ele sucede Ricardo Toyofuku. A posse da nova presidência já tem data: será no dia 26 de fevereiro. A gestão será de março de 2026 a fevereiro de 2030.
Natural de Ponta Grossa, o empresário Carlos Ribas Tavarnaro, de 44 anos, assume a liderança do Sindicato da Habitação e Condomínios do Paraná com uma proposta de renovação e integração. Com um histórico familiar ligado ao setor, Tavarnaro projeta uma gestão técnica, voltada para conectar as diferentes regiões do Estado e ampliar a visibilidade da entidade perante a sociedade.
Um dos pilares da nova gestão será o fortalecimento das regionais, reconhecendo a força econômica das cidades. Para o novo presidente, é essencial descentralizar as atenções. “O interior sustenta grande parte do desenvolvimento imobiliário do Paraná e traz demandas específicas que, se bem compreendidas, fortalecem todo o setor. Por isso, enxergo o interior como protagonista e fundamental para a construção de um Secovi mais representativo e conectado com todas as regiões”, afirma Tavarnaro.
A estratégia da nova presidência visa alinhar o Paraná em torno de uma agenda comum, garantindo que as particularidades locais sejam respeitadas, mas que haja unidade nas decisões estratégicas. O objetivo é promover uma “integração total”, assegurando que cada cidade tenha voz ativa.
“Assumo a presidência do Secovi-PR com muita honra e um profundo senso de responsabilidade. Minha visão é de gestão participativa, técnica e buscando resultados concretos para todas as regionais”, destaca.
Visibilidade e Transparência do Secovi-PR
Além da integração interna, Tavarnaro aponta a necessidade de mostrar à população a relevância do setor imobiliário e condominial na economia, no desenvolvimento urbano e na geração de empregos. O Secovi-PR, que atua na defesa de interesses, capacitação e suporte jurídico, buscará uma presença mais ativa na mídia e maior transparência.
“Precisamos ampliar a comunicação institucional, aproximar o público do impacto real que os setores imobiliário e condominial têm na economia”, explica o presidente. “Quanto mais transparente e acessível for a atuação do Secovi, mais evidente será a sua importância no dia a dia das cidades do Paraná.”
Trajetória e Compromisso de Carlos Ribas Tavarnaro
A relação de Carlos Tavarnaro com o mercado imobiliário começou cedo. Ainda na adolescência, ele acompanhava os pais nas atividades do setor e observava a atuação dos empresários que ajudaram a construir o mercado paranaense. Essa vivência moldou seu compromisso com a entidade.
“Desde então minha participação foi aumentando, pois reconheci o Secovi-PR como entidade referência no setor que atuo, entendendo que deveria, como profissional e empresário do ramo, doar certo tempo e energia para o fortalecimento do mercado“, conclui. Carlos Ribas Tavarnaro é casado com Vivian Tavarnaro e pai de dois filhos, Enzo (19) e Luca (17).
Regionais do Secovi-PR
As regionais ficaram assim definidas: vice-presidente regional Londrina: Fábio Ferreira Mestre; vice-presidente regional Maringá: Marco Tadeu Barbosa; vice-presidente regional Cascavel: Neuza Tereza Rubert e vice-presidente regional Foz: Peter Jefferson da Luz.