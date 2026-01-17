Novo presidente do Secovi-PR destaca protagonismo do interior

Entidade responsável por fortalecer o mercado imobiliário condominial no Paraná, o Secovi passou a contar com um novo presidente estadual desde dezembro do ano passado. Em conformidade com o estatuto, que prevê a alternância do cargo entre um representante da capital paranaense e do interior, desta vez, a presidência será ocupada por Carlos Ribas Tavarnaro, de Ponta Grossa. Ele sucede Ricardo Toyofuku. A posse da nova presidência já tem data: será no dia 26 de fevereiro. A gestão será de março de 2026 a fevereiro de 2030.

Natural de Ponta Grossa, o empresário Carlos Ribas Tavarnaro, de 44 anos, assume a liderança do Sindicato da Habitação e Condomínios do Paraná com uma proposta de renovação e integração. Com um histórico familiar ligado ao setor, Tavarnaro projeta uma gestão técnica, voltada para conectar as diferentes regiões do Estado e ampliar a visibilidade da entidade perante a sociedade.

Um dos pilares da nova gestão será o fortalecimento das regionais, reconhecendo a força econômica das cidades. Para o novo presidente, é essencial descentralizar as atenções. “O interior sustenta grande parte do desenvolvimento imobiliário do Paraná e traz demandas específicas que, se bem compreendidas, fortalecem todo o setor. Por isso, enxergo o interior como protagonista e fundamental para a construção de um Secovi mais representativo e conectado com todas as regiões”, afirma Tavarnaro.

A estratégia da nova presidência visa alinhar o Paraná em torno de uma agenda comum, garantindo que as particularidades locais sejam respeitadas, mas que haja unidade nas decisões estratégicas. O objetivo é promover uma “integração total”, assegurando que cada cidade tenha voz ativa.

“Assumo a presidência do Secovi-PR com muita honra e um profundo senso de responsabilidade. Minha visão é de gestão participativa, técnica e buscando resultados concretos para todas as regionais”, destaca.