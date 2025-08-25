Novo leilão de 76 veículos do Estado não terá taxa do leiloeiro; Lote tem Hilux e Triton Sport

Paraná - O novo leilão de veículos do Governo do Estado oferta 76 lotes considerados recuperáveis que estarão disponíveis para visitação nos pátios do DER-PR de Ponta Grossa (Campos Gerais) e em Ibiporã (Norte), a partir do dia 3 de setembro. A novidade é que o leilão será conduzido por servidor público, não prevendo o pagamento habitual de 5% para o leiloeiro. Interessados já podem se cadastrar, até 8 de setembro, no Sistema Eletrônico de Leilões do Estado (SEL/PR), no portal leilaopublico.paas.pr.gov.br.

A ação é da Secretaria da Administração e da Previdência, por meio do Departamento de Gestão do Transporte Oficial (DETO/SEAP), e tem lotes recuperáveis disponíveis a partir de R$ 1.476,83 (lote 23), com previsão de entrega dos veículos a partir de 30 de setembro.

Entre os veículos disponíveis, destacam-se, caminhonetes como Mitsubishi Triton Sport, que aparece pela primeira vez em um leilão do Governo; Toyota Hilux, carros como Ford Focus e VW Gol, além de motocicletas como Yamaha XT 660R. Confira a relação completa AQUI.

A avaliação mínima sobre os veículos prevê o retorno de pelo menos R$ 1,3 milhão para os cofres estaduais. Além de contribuir com a sustentabilidade e a saúde da população, já que os carros deixam de ficar parados acumulando sujeira, focos de dengue e gerando outros problemas ambientais.

MAIS INFORMAÇÕES

A abertura de lances será às 10h do dia 2 de setembro. Para participar, os interessados têm até 8 de setembro de 2025 para se cadastrar no site do Sistema Eletrônico de Leilões do Governo do Paraná (SEL/PR), que foi desenvolvido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar).

Locais, datas e horários de visitação dos lotes:

Lotes 01 a 53