Novo Centro de Eventos: Projeto será oficialmente apresentado nesta sexta-feira

Cascavel e Paraná - Com título de segunda melhor cidade do país para se morar com quase 370 mil habitantes, a capital do Oeste do Paraná clama por um novo espaço de grandes eventos há décadas e agora está a um passo de, pelo menos, ter o projeto de um novo de eventos para a cidade. O lançamento do projeto – que está guardado a sete chaves – está marcado para esta sexta-feira, a partir das 12h na Sala Paraná na Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel).

O evento está sendo realizado pela plenária itinerante da Codesc (Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel) que auxiliou na construção do pré-projeto apresentado na primeira quinzena do mês, que foi validado pela coordenadoria que reúne mais de 60 entidades representativas da sociedade civil organizada. A apresentação ocorreu durante reunião técnica da Câmara de Turismo da Codesc, com a presença de representantes da Acic e de diversos segmentos do setor turístico nesta semana.

Sem ‘spoilers’

A reportagem do Hoje Express esteve em contato com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rocha Rancy, que elaborou o projeto, mas que não quis adiantar nenhuma informação, que segundo ele, ficará para a apresentação de hoje (30), nem mesmo uma imagem de como deve ficar o local que muitos cascavelenses esperam ver edificado no nível de que a cidade merece.

Ricardo Lora que preside a Codesc e acompanha a discussão disse que este é “um novo Centro de Eventos atende diretamente a um dos pilares do desenvolvimento sustentável defendidos pela a coordenadoria voltada ao fortalecimento do turismo de negócios e eventos”. A apresentação contará com a presença do Secretário de Estado de Turismo, Leonaldo Paranhos, mas que mesmo aprovado, terá que correr atrás de recursos para conseguir pagar a obra propriamente dita.

Foto: Divulgação

Onde será?

O atual Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, construído no ano 2000, não atende há anos a demanda de eventos da região e por isso, esta acabou se tornando uma das bandeiras da sociedade que sabe que este tipo de estrutura atrai eventos importantes e movimenta a economia da cidade e de toda a região. Por isso, a ideia é que seja uma estrutura bem maior do que a atual, mas o que ainda não foi decidido é onde ele será edificado.

De acordo com o pré-projeto a ideia é que ele tenha um amplo estacionamento coberto para a implantação de um sistema fotovoltaico de reaproveitamento de água, o que demandaria valores na casa dos R$ 150 milhões, o que poderia ser viabilizado pela união dos setores público e privado para realizar a construção.

O “martelo” do novo local deve ser batido nesta sexta-feira (30) durante a apresentação da estrutura. No ano passado, o Município havia dito que a construção seria em um terreno na PR-486, continuação da Avenida Barão do Rio Branco, na saída para Tupãssi. No entanto, em março deste ano a conversa mudou, e a Prefeitura manifestou interesse em permutar o terreno onde hoje está localizado o Parque de Exposições Celso Garcia Cid, que pertence atualmente à Sociedade Rural do Oeste do Paraná.

04 02 – Divulgação SRO – O presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, Devair Bortolato com o prefeito Renato Silva

04 03 – Divulgação SRO – Em março, os diretores da SRO receberam a visita de Renato Silva e de Severino Folador