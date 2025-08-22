“Novela do Asfalto”: Lago Azul, enfim, ganha um “capítulo feliz”

Cascavel - Depois de uma trama digna de série com várias temporadas e “mudanças no elenco”, o Lago Azul está perto de ver sua novela pavimentada. O episódio mais recente mostra a Rua Lagoa da Pinguela finalmente recebendo asfalto — e a vizinha Rua Lagoa Rodrigo de Freitas também entrou no roteiro. Agora, faltam só os “capítulos bônus”: calçadas novinhas e abrigos de ônibus.

A Prefeitura de Cascavel investe R$ 4,3 milhões para transformar 1,7 km de terra batida em vias de verdade, com direito a emissário na Rua Lagoa da Conceição e toda aquela infraestrutura que faz os moradores suspirarem de alívio. O secretário de Obras, Severino Folador, garante que 80% do serviço deve ficar pronto em cerca de um mês. O resto — calçadas e pontos de parada — só no “episódio final”, previsto para dezembro.

A saga não foi simples: esta já é a segunda empreiteira escalada para a missão. A primeira empresa largou a novela no meio, alegando que o “custo de produção” subiu demais, deixando apenas 33% da obra pronta e o bairro com cara de cenário inacabado. O contrato foi rompido, o orçamento ajustado, e a Construtora Executar — de São Paulo, mesma que asfaltou a Rua Jacarezinho — assumiu o papel principal.