Brasil - As novas regras para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passam a valer esta semana, após resolução do Conselho Nacional de Trânsito dispensar, por exemplo, as aulas obrigatórias em autoescolas.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, confirmou à Agência Brasil que a resolução será publicada no Diário Oficial da União (DOU) com validade imediata, provavelmente nesta terça-feira (9), após cerimônia no Palácio do Planalto para lançar o novo aplicativo CNH do Brasil.

CNH Digital e o Fim das Autoescolas Obrigatórias

O aplicativo permitirá obter a CNH sem frequentar autoescola, oferecendo todo o conteúdo para estudo das regras de trânsito. Quem preferir poderá continuar fazendo aulas teóricas e práticas presencialmente.

Segundo o Ministério dos Transportes, a medida pode reduzir em até 80% o custo total da CNH.