Nova Santa Rosa apresenta projetos importantes para o deputado Bakri e comunidade

Nova Santa Rosa - A sexta-feira (29) foi marcada por um momento histórico para Nova Santa Rosa. O Executivo Municipal apresentou, em ato realizado na Câmara de Vereadores, três importantes projetos: a Rua Coberta, a pavimentação asfáltica da Linha Jundiaí e a pavimentação completa da sede distrital de Vila Cristal.
O evento contou com a presença do líder do Governo Ratinho Junior, deputado Hussein Bakri.
Durante o encontro, o deputado manifestou total apoio e empenho para viabilizar os recursos necessários às obras, que somam investimentos superiores a R$ 16 milhões.
Rua Coberta
Apresentado pela engenheira civil da Prefeitura, Suely Aparecida Tullio Hey, o projeto prevê um investimento aproximado de R$ 2,5 milhões. A estrutura será instalada na Avenida Tucunduva, entre a Rua Tuparendi e a Avenida Santo Cristo, ocupando metade da pista e integrando-se à Praça da Bíblia.
Pavimentação em Vila Cristal
Na sede distrital de Vila Cristal, serão investidos cerca de R$ 7 milhões para a pavimentação de todas as ruas que ainda não possuem asfalto, garantindo 100% de cobertura na localidade.
Asfalto na Linha Jundiaí
O técnico agrícola Kléber Adriano Ribeiro apresentou o projeto que contempla 5.585 metros lineares de asfalto na Linha Jundiaí, interior de Vila Cristal. O investimento será em torno de R$ 6,5 milhões. O trecho inicia na curva de acesso à estrada municipal que liga Nova Santa Rosa a Vila Cristal, passando pela antiga escolinha, pela Sanga Jundiaí, até alcançar o pavimento já existente nas proximidades da comunidade, no sentido da Linha Dois Marcos.
Mais pedidos
Aproveitando a presença das autoridades estaduais, o prefeito Lari Hitz entregou ofícios solicitando novos investimentos, entre eles a pavimentação de 100% das ruas da sede municipal e também dos distritos de Planalto do Oeste e Vila Cristal.