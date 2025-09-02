Nova Santa Rosa apresenta projetos importantes para o deputado Bakri e comunidade

Nova Santa Rosa - A sexta-feira (29) foi marcada por um momento histórico para Nova Santa Rosa. O Executivo Municipal apresentou, em ato realizado na Câmara de Vereadores, três importantes projetos: a Rua Coberta, a pavimentação asfáltica da Linha Jundiaí e a pavimentação completa da sede distrital de Vila Cristal.

O evento contou com a presença do líder do Governo Ratinho Junior, deputado Hussein Bakri.

Durante o encontro, o deputado manifestou total apoio e empenho para viabilizar os recursos necessários às obras, que somam investimentos superiores a R$ 16 milhões.

Rua Coberta

Apresentado pela engenheira civil da Prefeitura, Suely Aparecida Tullio Hey, o projeto prevê um investimento aproximado de R$ 2,5 milhões. A estrutura será instalada na Avenida Tucunduva, entre a Rua Tuparendi e a Avenida Santo Cristo, ocupando metade da pista e integrando-se à Praça da Bíblia.