Nova ponte do XIV recebe pavimentação e entrega está prevista para 20 de setembro

Cascavel - A pavimentação das ruas do entorno e da nova ponte da entrada da Rua Souza Naves Sul, na entrada do bairro XIV de Novembro – conhecida popularmente como o Trevo da Petrocon – iniciou nesta quarta-feira (27) pela manhã. A ponte, que passa sobre o Rio Quati e que era motivo de reclamações dos moradores que conviveram anos com o alagamento da via em dias de chuvas, chegou a 90% e a previsão é que a obra seja entregue no dia 20 de setembro.
De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, os serviços estão concentrados na pavimentação e ajustes finais de sinalização. A previsão é que até sábado seja liberado o trânsito para os moradores, restando ainda outros serviços como as calçadas, pintura, sinalização e a retirada de postes, mas que tudo deve estar pronto para entregar oficialmente a obra no dia 20 de setembro.
Folador lembrou ainda que até lá ainda terão que ser feitas algumas intervenções importantes e parciais para as readequações na parte debaixo do viaduto da BR-277. Este trabalho está programado para ocorrer no fim de semana, ação que terá a parceria da PRF (Polícia Rodoviária Federal) para garantir a segurança de usuários da via, já que dados apontam que diariamente trafegam pelo local mais de 25 mil pessoas entre motoristas, ciclistas e pedestres.
“A nova estrutura além de uma solução para um problema da comunidade por décadas, também é um símbolo de avanço para toda a região”, falou Folador.
A nova ponte tem 22 metros de largura por 16 metros de extensão, conta com quatro pistas, duas para entrada e duas para saída, além de calçadas acessíveis e sinalização para pedestres. O dimensionamento da estrutura amplia significativamente a vazão do Rio Quati, reduzindo riscos de alagamento em períodos de chuva intensa. Ao todo, a ponte recebeu 22 vigas de estrutura, sendo que cada uma delas pesa entre 13 e 15 toneladas.
Desde novembro
A LPN (Licitação Pública Nacional) foi realizada em agosto do ano passado com verba do Banco Internacional do Fonplata. A empresa Hansen Bellei & Mello Ltda da cidade de Corbélia foi a vencedora e está executando os serviços. As melhorias iniciaram em novembro do ano passado e no começo de maio mês a empresa recebeu um aditivo de mais 120 dias para concluir os serviços, que termina no fim de setembro. Além disso, um novo aditivo de valor foi concedido para a empresa de R$ 388.459,62, reajustando a obra de R$ 6.709.7017,01 para R$ 7.098.166,63.