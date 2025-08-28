Nova ponte do XIV recebe pavimentação e entrega está prevista para 20 de setembro

Cascavel - A pavimentação das ruas do entorno e da nova ponte da entrada da Rua Souza Naves Sul, na entrada do bairro XIV de Novembro – conhecida popularmente como o Trevo da Petrocon – iniciou nesta quarta-feira (27) pela manhã. A ponte, que passa sobre o Rio Quati e que era motivo de reclamações dos moradores que conviveram anos com o alagamento da via em dias de chuvas, chegou a 90% e a previsão é que a obra seja entregue no dia 20 de setembro.

De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, os serviços estão concentrados na pavimentação e ajustes finais de sinalização. A previsão é que até sábado seja liberado o trânsito para os moradores, restando ainda outros serviços como as calçadas, pintura, sinalização e a retirada de postes, mas que tudo deve estar pronto para entregar oficialmente a obra no dia 20 de setembro.

Folador lembrou ainda que até lá ainda terão que ser feitas algumas intervenções importantes e parciais para as readequações na parte debaixo do viaduto da BR-277. Este trabalho está programado para ocorrer no fim de semana, ação que terá a parceria da PRF (Polícia Rodoviária Federal) para garantir a segurança de usuários da via, já que dados apontam que diariamente trafegam pelo local mais de 25 mil pessoas entre motoristas, ciclistas e pedestres.