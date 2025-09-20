Nova ponte do XIV de Novembro será  entregue à comunidade neste sábado

A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Serviços e Obras Públicas, entregará, neste sábado (20), a obra da nova Ponte do XIV de Novembro, sobre o Rio Quati, dando fim a uma espera de décadas da região Sul.

A cerimônia oficial será às 9h30, na Rua Souza Naves Sul, na altura do viaduto da Petrocon. Porém, desde às 8h30, a comunidade está convidada para participar de apresentações culturais com danças italianas e gaúchas e também do violeiro e gaiteiro Junior Santos. Para as crianças, terão brinquedos infláveis e cama elástica. Guloseimas como pipoca, algodão doce e cachorro-quente também fazem parte da programação.

A obra

A obra vai resolver um gargalo de mobilidade e alagamentos, beneficiando diariamente mais de 25 mil pessoas entre motoristas, ciclistas e pedestres. Os recursos foram viabilizados por meio do Fonplata.