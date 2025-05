Nova Ponte do XIV de Novembro avança com içamento das vigas e está 50% pronta

Cascavel - A obra da nova ponte do Bairro XIV de Novembro, sobre o Rio Quati, alcançou hoje (23) mais um marco importante com o içamento das 22 vigas que vão sustentar a estrutura. Com 16 metros de comprimento e 15 toneladas cada, as peças começaram a ser instaladas nesta manhã, dando início a uma fase decisiva da obra. Com esse avanço, o projeto já atingiu 50% de execução.

O secretário de Serviços e Obras Públicas, Sandro Camilo Rocha Rancy, destaca a relevância da etapa atual.

“Hoje é um dia histórico para Cascavel e para os moradores do XIV. Estamos içando as vigas sobre as cabeceiras já concluídas. É uma obra delicada, que exigiu muito cuidado na fundação e agora avança para entrar em fases mais rápidas, como o aterro, por exemplo. Nossa estimativa é concluir tudo em até 120 dias”, afirma.

O trabalho de içamento das vigas deve seguir até a próxima terça-feira (27), dependendo do clima. Esta etapa também marca o início de outra fase importante da obra, que inclui a elevação da rua dos dois lados da ponte e a preparação para a pavimentação e finalização da estrutura.

Estrutura

A nova ponte terá 22 metros de largura por 16 metros de extensão. A via também terá quatro pistas (duas para entrada e duas para saída), calçadas acessíveis e sinalização adequada para pedestres. Estima-se que mais de 25 mil pessoas serão beneficiadas diariamente com a nova infraestrutura, entre motoristas, ciclistas e pedestres.

O investimento total da obra é de R$ 6,7 milhões. Além de melhorar o fluxo de veículos, a obra vai ampliar significativamente a vazão do Rio Quati, resolvendo também um problema histórico de alagamentos no local. De acordo com o secretário de Obras, as recentes chuvas já testaram e comprovaram a boa capacidade de vazão do novo canal. “Neste período de obras, a estrutura já suportou grandes volumes de água sem nenhum transbordamento. Isso comprova que o dimensionamento da ponte está adequado para enfrentar os desafios climáticos da nossa cidade”, afirma Sandro.