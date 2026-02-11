Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel publicou nesta terça-feira (10) uma nova licitação para o projeto do Território Verde para o dia 20 de março, a partir das 9h, sendo que o valor total do certame é de quase R$ 16 milhões, na modalidade de menor preço. Em agosto do ano passado a Sema (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) realizou uma audiência pública que é um dos passos exigidos pelo IAT (Instituto Água e Terra) para poder liberar o andamento do projeto que prevê uma repleta remodelação do principal cartão-postal da cidade – Lago Municipal de Cascavel.
O IAT emitiu em outubro a licença ambiental que autoriza o início das obras do projeto. Na época a gerente regional do IAT, Marlise da Cruz, disse que foram várias reuniões e documentos, sendo que teve que ser feito um realinhamento no projeto inicial, até porque o Lago Municipal é um importante espaço de lazer da população de Cascavel, mas também de abastecimento público. Impactos ambientais como a retirada de algumas árvores precisarão ser feitas, no entanto, a quantidade terá que ser reposta em pelo menos três vezes. Para construir a segunda pista de caminha pelo menos 150 árvores terão que ser cortadas.
Projeto
O projeto está sendo desenvolvido pelo o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) e de acordo com o presidente, Vinícius Boza, sendo que as mudanças foram apresentadas ao Exército Brasileiro e ainda ao Comam (Conselho Municipal do Meio Ambiente). O projeto se arrasta há anos, sendo que em fevereiro do ano passado a Prefeitura havia convocado a segunda empresa que venceu a licitação para assumir o projeto, mas ela também acabou desistindo e ele voltou para a análise sendo depois suspenso.
Outra licitação já havia sido aberta em 2024 e também acabou sendo suspensa meses depois.
Novidades
O projeto contempla a primeira fase de reestruturação do Lago que vai ganhar uma nova identidade visual com os portais, totens e as áreas de sombra. Além disso, será construída uma segunda pista de caminhada, para separar os ciclistas dos pedestres, já que os ciclistas não conseguem utilizar o Lago devido à quantidade de pessoas caminhando – uma forte característica do local.
Na parte da Avenida Rocha Pombo, será criada uma espécie de calçadão com o paver exclusivo, no estilo da Travessa Jarlindo João Grando e uma nova iluminação. É um projeto com luminárias próximas, mais de 170 para melhorar a segurança, que é um pedido da comunidade e também serão instaladas mais de 70 câmeras de segurança em todo o entorno do lago, para o local estar 100% monitorado.
Pelo o projeto também serão instalados novos chafarizes e melhorado o paisagismo e a arborização com mais de 1,3 mil mudas, além da instalação de novas cercas.
Etapas
O projeto “Território Verde” prevê ainda outras etapas: a segunda e a terceira fases contemplam o entorno da bacia do Rio Cascavel e a revitalização completa da barragem na Avenida Rocha Pombo. Em todas as fases, o investimento é de mais de R$ 45 milhões.
Desde 2022
As obras foram planejadas em parceria com a empresa Jaime Lerner Arquitetos Associados, de Curitiba, pelo valor de R$ 423 mil, ainda em 2020. O projeto que se arrasta desde 2022 teve que ser interrompido após a emissão de uma liminar da Justiça que impedia o andamento dos projetos, mas que acabou sendo derrubada em menos de trinta dias, após a aprovação do Plano de Manejo do Lago, exigência para que os projetos tivessem sequência.
Maior floresta urbana do Sul
O Parque Ambiental Paulo Gorski é considerado a maior floresta urbana da região Sul do Brasil. O Território Verde terá uma legislação específica que irá definir as construções e a forma de construir no entorno da área. A chamada “Via Parque” que percorrerá todo o Território Verde, deverá priorizar a mobilidade de pedestres e ciclistas por meio de calçadas largas e permeáveis, ciclovias e vias compartilhadas com identidade visuais e mobiliárias urbanas específicas, além de sombreamento arbóreo. Além disso, o projeto harmoniza as questões ambientais e de lazer, de maneira sustentável, para que possa ser mais uma ferramenta, mais um espaço, não só de lazer, mas também de educação ambiental. Isso atende as características do Plano de Manejo do Lago, documento que contêm o registro da fauna, flora e do Lago Municipal junto ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação.