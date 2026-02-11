Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel publicou nesta terça-feira (10) uma nova licitação para o projeto do Território Verde para o dia 20 de março, a partir das 9h, sendo que o valor total do certame é de quase R$ 16 milhões, na modalidade de menor preço. Em agosto do ano passado a Sema (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) realizou uma audiência pública que é um dos passos exigidos pelo IAT (Instituto Água e Terra) para poder liberar o andamento do projeto que prevê uma repleta remodelação do principal cartão-postal da cidade – Lago Municipal de Cascavel.

O IAT emitiu em outubro a licença ambiental que autoriza o início das obras do projeto. Na época a gerente regional do IAT, Marlise da Cruz, disse que foram várias reuniões e documentos, sendo que teve que ser feito um realinhamento no projeto inicial, até porque o Lago Municipal é um importante espaço de lazer da população de Cascavel, mas também de abastecimento público. Impactos ambientais como a retirada de algumas árvores precisarão ser feitas, no entanto, a quantidade terá que ser reposta em pelo menos três vezes. Para construir a segunda pista de caminha pelo menos 150 árvores terão que ser cortadas.

Projeto

O projeto está sendo desenvolvido pelo o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) e de acordo com o presidente, Vinícius Boza, sendo que as mudanças foram apresentadas ao Exército Brasileiro e ainda ao Comam (Conselho Municipal do Meio Ambiente). O projeto se arrasta há anos, sendo que em fevereiro do ano passado a Prefeitura havia convocado a segunda empresa que venceu a licitação para assumir o projeto, mas ela também acabou desistindo e ele voltou para a análise sendo depois suspenso.

Outra licitação já havia sido aberta em 2024 e também acabou sendo suspensa meses depois.

Novidades

O projeto contempla a primeira fase de reestruturação do Lago que vai ganhar uma nova identidade visual com os portais, totens e as áreas de sombra. Além disso, será construída uma segunda pista de caminhada, para separar os ciclistas dos pedestres, já que os ciclistas não conseguem utilizar o Lago devido à quantidade de pessoas caminhando – uma forte característica do local.