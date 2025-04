Nova função do Pix parcelado pode ser lançada em setembro

O Banco Central anunciou uma série de inovações no sistema de pagamentos instantâneos, com destaque para a introdução do pagamento parcelado via Pix, que estará disponível para consumidores e lojistas a partir de setembro. Essa nova funcionalidade, denominada “Pixelado”, surge como uma alternativa ao cartão de crédito, com o objetivo de estimular a compra de bens e serviços de maior valor. Com o Pix parcelado, os clientes poderão dividir o pagamento em parcelas, enquanto os lojistas receberão o valor integral da venda imediatamente. Essa inovação promete facilitar as transações financeiras e ampliar as opções de pagamento para os consumidores, tornando o processo mais acessível e conveniente.

Pix Garantia

Além do Pix parcelado, o Banco Central está planejando a implementação do “Pix Garantia” em 2026, uma modalidade voltada exclusivamente para empresas. Essa funcionalidade permitirá que as companhias utilizem o valor a receber via Pix como garantia em operações financeiras, oferecendo uma nova ferramenta para a gestão de fluxo de caixa e crédito. No entanto, a implementação do Pix Garantia requer uma infraestrutura mais robusta, o que justifica o prazo estendido para sua disponibilização.