Nova diretoria: Blazius reforça compromisso da Acic com pautas estratégicas para Cascavel

Blazius fez menção aos colaboradores da entidade e às sucessivas diretorias que ajudaram a consolidar a Acic como referência. O novo presidente destacou, como compromissos centrais de sua gestão, lutar pela ampliação do aeroporto, construção de um novo centro de convenções, anel viário e expansão da malha ferroviária. “Precisamos de infraestrutura para crescer e de políticas públicas que ajudem a projetar Cascavel no cenário nacional”. Ele também mencionou a importância da inovação, da preparação empresarial para novos tempos e do apoio constante à base associativa da entidade.

“Quero iniciar esta fala com um agradecimento especial ao presidente Siro Canabarro. Aprendi com você o que significa liderar com serenidade, firmeza e visão. Seu trabalho seguirá impactando positivamente o futuro da Acic e da nossa comunidade”.

A posse contou com a presença do vice-prefeito Henrique Mecabô , de secretários municipais, vereadores e representantes de diversas entidades. Também prestigiaram a solenidade os presidentes da Faciap, Flavio Furlan, e da Caciopar, Reni Fernande Felipe, e o vice-presidente do POD, Khaled Nakka.

“Foram dois anos de grandes aprendizados e conquistas em favor dos empresários e da nossa comunidade. A Acic sai fortalecida desse período e seguirá protagonista em pautas que importam a Cascavel e à nossa região. Desejo sucesso ao Blazius e aos seus diretores na jornada que começa agora”. Siro recebeu homenagens do POD e do comando da Polícia Civil durante a solenidade.

O vice-prefeito Henrique Mecabô enalteceu o papel da Acic nos grandes debates da cidade e região. “Ela contribui de maneira decisiva com o desenvolvimento local, estimulando o fortalecimento de empresas, que geram empregos e desenvolvimento, defendendo melhorias em infraestrutura e como parceira em avanços que impactam diretamente a qualidade de vida da nossa população”, afirmou Henrique, destacando ainda o papel da entidade ao mostrar aos jovens empreendedores e às mulheres empresárias sua importância na construção de uma sociedade melhor.

Reconhecimento e Novas Posses

Segundo o presidente da Faciap, Flavio Furlan, a Acic é uma das maiores referências do associativismo empresarial no País. “A força dela está na sua capacidade de mobilização, na competência de seus líderes e na pluralidade da sua atuação. É uma entidade que inspira e que orgulha toda a região Oeste”, disse Flavio, afirmando que a Acic é uma das entidades responsáveis, a exemplo de muitas outras, pela chegada de mais um oestino à presidência de uma das maiores federações empresariais do Brasil.

O novo vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel é o empresário Antonio Carlos Ruyz. A cerimônia deu posse também a Paulo Orso como novo presidente do Conselho Deliberativo. A noite foi marcada ainda pela apresentação do relatório de atividades da gestão que entregava o cargo, bem como de sua prestação de contas, e da apresentação do orçamento do mandato de 2025/2026. A posse festiva dos novos diretores ocorrerá no dia 30 de maio, às 19h30, no Tuiuti Esporte Clube.

Crédito: Assessoria