Palotina e Paraná - A instabilidade no preço do leite vem tirando o sono de produtores rurais da região Oeste do Paraná. Nos últimos quatro meses, o valor do litro de leite pago ao produtor tem caído, em média, R$ 0,20 por mês — uma redução que ameaça a sustentabilidade de pequenas propriedades familiares dedicadas à atividade há décadas.

O produtor de leite Felipe Garbin, da comunidade de Esquina Progresso, em Palotina, sente na pele o impacto dessa desvalorização. Ele e sua família estão na atividade leiteira há mais de 40 anos, mas afirmam que nunca enfrentaram uma sequência tão longa de queda nos preços. “A margem de retorno do produtor é muito pequena. Esperávamos que o frio trouxesse uma melhora, como tradicionalmente acontece, mas não foi o que vimos”, lamenta.

Atualmente, o litro do leite pago naquela região é de R$ 2,40. Segundo Garbin, o valor considerado justo para cobrir os custos de produção e garantir algum lucro seria de, no mínimo, R$ 2,80. A projeção para os próximos meses, no entanto, é desanimadora: se a tendência de queda continuar, o preço pode chegar a R$ 1,80 por litro, o que tornaria a atividade inviável para muitos criadores.