Palotina e Paraná - A instabilidade no preço do leite vem tirando o sono de produtores rurais da região Oeste do Paraná. Nos últimos quatro meses, o valor do litro de leite pago ao produtor tem caído, em média, R$ 0,20 por mês — uma redução que ameaça a sustentabilidade de pequenas propriedades familiares dedicadas à atividade há décadas.
O produtor de leite Felipe Garbin, da comunidade de Esquina Progresso, em Palotina, sente na pele o impacto dessa desvalorização. Ele e sua família estão na atividade leiteira há mais de 40 anos, mas afirmam que nunca enfrentaram uma sequência tão longa de queda nos preços. “A margem de retorno do produtor é muito pequena. Esperávamos que o frio trouxesse uma melhora, como tradicionalmente acontece, mas não foi o que vimos”, lamenta.
Atualmente, o litro do leite pago naquela região é de R$ 2,40. Segundo Garbin, o valor considerado justo para cobrir os custos de produção e garantir algum lucro seria de, no mínimo, R$ 2,80. A projeção para os próximos meses, no entanto, é desanimadora: se a tendência de queda continuar, o preço pode chegar a R$ 1,80 por litro, o que tornaria a atividade inviável para muitos criadores.
Impacto da Desvalorização do Leite nos Produtores Rurais
Com um rebanho de 25 vacas leiteiras, Garbin destaca que o desânimo já começa a se espalhar entre os produtores. “Se nada for feito, muitos vão desistir. O leite é uma atividade diária, exige dedicação total, mas sem retorno justo é impossível manter”, afirma.
O cenário reflete um problema mais amplo da cadeia produtiva do leite no País, que enfrenta altos custos de insumos e baixa remuneração ao produtor. Enquanto o preço ao consumidor final pouco muda, o elo mais frágil da cadeia — o produtor — continua arcando com o peso das oscilações do mercado.