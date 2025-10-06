Nota Paraná sorteia mais de 43 mil prêmios nesta quinta-feira (9)

Curitiba - O sorteio de outubro do Nota Paraná, programa vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, acontecerá nesta quinta-feira (9) e vai entregar mais de 43 mil prêmios a cerca de 3,27 milhões de consumidores que colocaram o CPF em suas notas fiscais. Ao todo, serão entregues prêmios com valores que variam entre R$ 50 e R$ 100 mil.
A transmissão será ao vivo, a partir das 9h30, pelo canal da Sefa no YouTube. O público poderá acompanhar em tempo real a revelação dos ganhadores e conhecer o passo a passo de como é feito o sorteio, procedimento que garantem a transparência.
Ao todo, foram gerados mais de 30,7 milhões de bilhetes que vão concorrer às premiações, a partir de notas fiscais com CPF emitidas no último mês de junho.
Além dos consumidores, 1.543 entidades sociais cadastradas no programa também concorrem a 40 prêmios de R$ 5 mil e a 20 mil prêmios de R$ 100, somando R$ 2,2 milhões. Foram emitidos mais de 4 milhões de bilhetes para essas instituições, gerados a partir das notas fiscais doadas pelos consumidores.
COMO PARTICIPAR
Ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do IPVA.
Para isso, os consumidores devem acessar o site do Nota Paraná ou baixar o aplicativo em dispositivos Android e iOS. Basta fazer o cadastro para receber os bilhetes e concorrer aos sorteios mensais. Além disso, o programa de consciência fiscal também devolve créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em valores que podem ser transferidos diretamente para a conta-corrente do cidadão.
Fonte: AEN