Nota Paraná entrega prêmio de R$ 1.000 para consumidores de 50 cidades

O próximo sorteio do Nota Paraná acontece em 6 de março e retoma a dinâmica dos prêmios regulares. Ou seja, com valores entre R$ 50 e R$ 100 mil. Ao todo, serão premiados 35.102 bilhetes.

Outros 8 mil contribuintes receberão R$ 100 por meio do Paraná Pay, que tem como objetivo fomentar o setor de turismo. Para participar, necessita estar cadastrado no Nota Paraná. Além disso, é preciso aceitar os termos de uso do Paraná Pay, disponíveis no site ou no aplicativo (Android e iOS).

O Norte do Paraná, inclusive, foi o grande sortudo desta edição do Nota Paraná. O prêmio de R$ 1 milhão foi para a cidade de Londrina. Enquanto isso, o ganhador do sorteio dos R$ 50 mil é do município de Cambé. O prêmio de R$ 100 mil foi para uma moradora de Maringá, no Noroeste.

Entre os sorteados com R$ 1.000, a Região Metropolitana de Curitiba lidera a lista com o maior número de ganhadores. Foram 33 consumidores que pediram o CPF nas notas fiscais e receberam o prêmio intermediário do programa. Em seguida, aparecem as regiões Oeste (12) e Norte (11).

Paraná - Consumidores de 50 municípios paranaenses foram premiados com R$ 1.000 no sorteio do Nota Paraná nesta quinta-feira (06). Foram 100 prêmios nesse valor entregues pelo programa de conscientização fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (veja lista abaixo). Outros 15 mil participantes receberam prêmios de R$ 50.

Já o próximo prêmio de R$ 1 milhão será entregue no mês de maio, conforme determina a nova regulamentação do programa. De acordo com as novas regras, o valor milionário é entregue apenas quatro vezes ao ano, nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro.

COMO PARTICIPAR

Participar do Programa Nota Paraná é simples. Ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos. Os créditos podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais. Os dados incluem CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço. Por fim, crie a senha pessoal.

AS CIDADES

Os ganhadores são das seguintes cidades: de Almirante Tamandaré, Apucarana, Arapongas, Araucária, Balsa Nova, Barbosa Ferraz, Cafelândia, Cambé, Campo Largo, Cascavel, Castro, Colombo, Curitiba, Dois Vizinhos, Fazenda Rio Grande, Figueira, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaíra, Guarapuava, Irati, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Londrina, Mangueirinha, Maringá, Morretes, Nova Aurora, Nova Cantu, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Porecatu, Prudentópolis, Rio Azul, Salgado Filho, Santa Cruz do Monte Castelo, Santa Izabel do Oeste, Santo Inácio, São José das Palmeiras, São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, Sapopema, Sengés, Toledo, Umuarama e Uraí.

Fonte: AEN