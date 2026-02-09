Nota Paraná distribui prêmios de R$ 1 mil por todo o Estado

Cascavel - O sorteio de Carnaval do Programa Nota Paraná contemplou moradores de 36 municípios com prêmios de R$ 1.000 nesta segunda-feira (09). Ao todo, 100 consumidores que solicitaram o CPF na nota fiscal foram premiados com esse valor pelo programa de cidadania fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e vão poder aproveitar a folia com um dinheiro a mais no bolso.
Os consumidores são das cidades de Almirante Tamandaré, Arapoti, Araucária, Cafelândia, Cambé, Campo Bonito, Campo Largo, Cascavel, Castro, Céu Azul, Chopinzinho, Curitiba, Engenheiro Beltrão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ibaiti, Lobato, Londrina, Mandaguari, Maringá, Matinhos, Medianeira, Nova Santa Rosa, Palmas, Paranaguá, Pato Branco, Pinhais, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Rolândia, Salto do Itararé, São José dos Pinhais, São Sebastião da Amoreira, Sarandi, Umuarama e União da Vitória.
O prêmio principal, no valor de R$ 1 milhão, foi para um morador de Curitiba, enquanto o de R$ 100 mil saiu para uma participante de Cornélio Procópio e o de R$ 50 mil para um consumidor de Mandirituba. Além disso, o Nota Paraná ainda entregou outros 8 mil prêmios de R$ 100 e mais 15 mil de R$ 50. Ao todo, são 23.103 prêmios, totalizando R$ 2,8 milhões.
COMO PARTICIPAR
Participar do Programa Nota Paraná é simples: ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante. Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.
Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.
Fonte: AEN