Nota Paraná distribui prêmios de R$ 1 mil por todo o Estado

Cascavel - O sorteio de Carnaval do Programa Nota Paraná contemplou moradores de 36 municípios com prêmios de R$ 1.000 nesta segunda-feira (09). Ao todo, 100 consumidores que solicitaram o CPF na nota fiscal foram premiados com esse valor pelo programa de cidadania fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e vão poder aproveitar a folia com um dinheiro a mais no bolso.

Os consumidores são das cidades de Almirante Tamandaré, Arapoti, Araucária, Cafelândia, Cambé, Campo Bonito, Campo Largo, Cascavel, Castro, Céu Azul, Chopinzinho, Curitiba, Engenheiro Beltrão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ibaiti, Lobato, Londrina, Mandaguari, Maringá, Matinhos, Medianeira, Nova Santa Rosa, Palmas, Paranaguá, Pato Branco, Pinhais, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Rolândia, Salto do Itararé, São José dos Pinhais, São Sebastião da Amoreira, Sarandi, Umuarama e União da Vitória.

O prêmio principal, no valor de R$ 1 milhão, foi para um morador de Curitiba, enquanto o de R$ 100 mil saiu para uma participante de Cornélio Procópio e o de R$ 50 mil para um consumidor de Mandirituba. Além disso, o Nota Paraná ainda entregou outros 8 mil prêmios de R$ 100 e mais 15 mil de R$ 50. Ao todo, são 23.103 prêmios, totalizando R$ 2,8 milhões.