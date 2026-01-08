Paraná - O primeiro sorteio do Nota Paraná em 2026, realizado nesta quinta-feira (08), contemplou moradores de 45 municípios com prêmios de R$ 1.000. Ao todo, 100 consumidores que solicitaram o CPF na nota fiscal foram premiados com esse valor pelo programa de cidadania fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda.

As cidades contempladas foram: Almirante Tamandaré, Apucarana, Assaí, Bocaiúva do Sul, Cafelândia, Cambé, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Mourão, Candói, Cascavel, Castro, Cornélio Procópio, Curitiba, Euclides da Cunha (SP), Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ibiporã, Iporã, Irati, Ivaté, Jaguariaíva, Lobato, Londrina, Maringá, Mauá da Serra, Palmas, Palmeira, Paranavaí, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Porto Alegre (RS), Porto União, Presidente Castelo Branco, Rebouças, Rio Bonito do Iguaçu, Rolândia, Rondonópolis, São José dos Pinhais, Sarandi, Sorocaba (SP), Toledo e Verê.

O prêmio principal, de R$ 100 mil, foi para uma moradora de Curitiba, enquanto o de R$ 50 mil saiu para uma participante de Paranaguá. Além disso, o Nota Paraná ainda entregou outros 8 mil prêmios de R$ 100 e mais 15 mil de R$ 50. Todos os valores serão creditados nas contas dos ganhadores ainda nesta quinta-feira.