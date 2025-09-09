Nota Paraná: Aniversariantes de Toledo e Londrina levam prêmios de R$ 100 mil e R$ 50 mil

Paraná - Uma grande coincidência marcou o sorteio desta terça-feira (09) do Nota Paraná. Os dois ganhadores dos prêmios principais do programa de cidadania fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) fazem aniversário neste mês de setembro e vão poder festejar a data com R$ 100 mil e R$ 50 mil em suas respectivas contas bancárias.

O primeiro deles foi um consumidor de Toledo, no Oeste do Estado, que completará 45 anos no próximo dia 22 e recebeu o seu presente já na manhã desta terça. Ele foi o grande ganhador do prêmio de R$ 100 mil com o bilhete de número 17.173.948. Morador do bairro Jardim Pancera, ele levou o prêmio máximo ao participar com apenas 17 bilhetes gerados a partir de 14 notas fiscais.

Já o segundo ganhador terá R$ 50 mil em sua conta quando for assoprar as velinhas no próximo dia 15 de setembro. Ele mora no bairro Aeroporto, em Londrina, no Norte, e participou com 116 bilhetes gerados a partir de 13 notas fiscais. O bilhete sorteado foi o de número 268.267.

Neste sorteio de setembro, mais de 3,29 milhões de paranaenses colocaram o CPF em suas notas fiscais no último mês de maio e concorreram ao sorteio. Ao todo, foram gerados cerca de 32,8 milhões de bilhetes.

Além disso, o sorteio do programa premiou ainda 100 consumidores com R$ 1.000 e outros 8 mil com R$ 100. Para fechar a rodada de sorte, outros 35 mil paranaenses receberam prêmios de R$ 50. Somados, os valores totalizam R$ 2,8 milhões entregues apenas a pessoas físicas.