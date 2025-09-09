Nota Paraná: Aniversariantes de Toledo e Londrina levam prêmios de R$ 100 mil e R$ 50 mil

Paraná - Uma grande coincidência marcou o sorteio desta terça-feira (09) do Nota Paraná. Os dois ganhadores dos prêmios principais do programa de cidadania fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) fazem aniversário neste mês de setembro e vão poder festejar a data com R$ 100 mil e R$ 50 mil em suas respectivas contas bancárias.
O primeiro deles foi um consumidor de Toledo, no Oeste do Estado, que completará 45 anos no próximo dia 22 e recebeu o seu presente já na manhã desta terça. Ele foi o grande ganhador do prêmio de R$ 100 mil com o bilhete de número 17.173.948. Morador do bairro Jardim Pancera, ele levou o prêmio máximo ao participar com apenas 17 bilhetes gerados a partir de 14 notas fiscais.
Já o segundo ganhador terá R$ 50 mil em sua conta quando for assoprar as velinhas no próximo dia 15 de setembro. Ele mora no bairro Aeroporto, em Londrina, no Norte, e participou com 116 bilhetes gerados a partir de 13 notas fiscais. O bilhete sorteado foi o de número 268.267.
Neste sorteio de setembro, mais de 3,29 milhões de paranaenses colocaram o CPF em suas notas fiscais no último mês de maio e concorreram ao sorteio. Ao todo, foram gerados cerca de 32,8 milhões de bilhetes.
Além disso, o sorteio do programa premiou ainda 100 consumidores com R$ 1.000 e outros 8 mil com R$ 100. Para fechar a rodada de sorte, outros 35 mil paranaenses receberam prêmios de R$ 50. Somados, os valores totalizam R$ 2,8 milhões entregues apenas a pessoas físicas.
Também foram sorteados R$ 2,2 milhões para entidades sociais de todo o Paraná como parte do programa de conscientização fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda.
COMO PARTICIPAR
Participar do Programa Nota Paraná é simples: ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.
Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.
Fonte: AEN