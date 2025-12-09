O holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP de Abu Dhabi domingo, tendo o australiano Oscar Piastri, da McLaren, em segundo; e o inglês Lando Norris, também da McLaren.

Título da Temporada

Com o segundo lugar, Norris se sagrou campeão da temporada, conquistando seu primeiro título. Ele somou 423 pontos, dois a mais do que o tetracampeão Max Verstappen. Oscar Piastri ficou com o terceiro lugar, com 410.