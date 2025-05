Nipofest começa com público recorde e reserva surpresas para este domingo (4)

Cascavel - Quem ainda não passou pelo Centro de Convenções de Cascavel para mergulhar na essência da cultura japonesa, tem o domingo inteirinho para aproveitar a 7ª edição da Nipofest. O evento que começou ontem (3) e, desde cedo, lotou os corredores com sabores, sons e tradições segue hoje (4), até as 20h. A expectativa é de público superior a 25 mil visitantes nos dois dias de festival.

Foto: Assessoria

“Com certeza, o primeiro dia já superou a edição passada”, comemora o coordenador do evento, Vander Matsumoto. Segundo ele, o sábado foi só um aperitivo do que ainda está reservado para hoje. “Estamos extremamente contentes, pois o tempo colaborou, a comunidade e as autoridades compareceram em peso no primeiro dia, comprovando que a Nipofest é uma ponte entre culturas. Hoje tem muito mais”, assegura.

O Japão é aqui



Considerado o maior festival nipo-brasileiro do interior do Paraná, a Nipofest é um convite à experiência sensorial. Pelos corredores, o aroma dos pratos típicos como yakisoba, sukiyaki, tempurá, lamén, sushi, sashimi e doces orientais aguça os sentidos.

No palco principal, apresentações de taikô, karaokê, Bon Odori e Matsuri Dance engajam o público. No palco secundário, o público jovem se diverte com K-POP, Just dance, desfile de cosplayers e batalhas.

Foto: Assessoria

Para quem gosta de colocar a mão na massa, oficinas de mangá, origami, pixel art, ikebana e shodô despertam a criatividade.

O espaço geek e apresentações de artes marciais completam a programação para crianças, jovens e adultos, que passeiam livremente entre a tradição e a modernidade com seus personagens preferidos.

E, de quebra, a Nipofest é uma tentação para compras. São mais de 60 expositores, que trouxeram para Cascavel uma variedade de produtos típicos japoneses e orientais, desde artigos de decoração, flores, bonsais e kimonos até acessórios geek, brinquedos temáticos, papelarias fofas, produtos de beleza, e muito mais.