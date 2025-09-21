Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 48 milhões

Brasil - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2917 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (20), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 48 milhões para o próximo sorteio, que acontece na terça-feira (23).
As dezenas sorteadas foram: 06 – 19 – 38 – 41 – 46 – 57.
A quina teve 48 apostas vencedoras, e cada ganhador receberá R$ 49.174,73. Já a quadra premiou 3.456 apostadores, com R$ 1.125,79 para cada um.
As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira. É possível jogar pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo site oficial (loterias.caixa.gov.br), ou presencialmente em qualquer casa lotérica do país. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.
Fonte: Agência Brasil