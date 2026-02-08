Paraná - O navio Silver Whisper retornou ao Porto de Paranaguá com cruzeiristas vindos, principalmente, dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. A atracação foi neste domingo (8). Desembarcaram 285 tripulantes e 360 passageiros, que já passaram também pela Argentina e por Balneário Camboriú. A chegada dos cruzeiristas intensifica o movimento do Verão Maior Paraná no Litoral.

A Guarda Portuária garantiu o controle de acesso e a segurança da poligonal — área do porto organizado — para que os visitantes pudessem realizar os passeios e retornar com tranquilidade. “Todo navio de passageiros segue as medidas de segurança acordadas com a Autoridade Portuária, conforme exigências da Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis, a Conportos”, declarou o supervisor de Segurança Portuária (SSP) da Portos do Paraná, Thiago Matozo.

De acordo com a proprietária da agência de receptivos Special Paraná, Bibiana Antoniacomi, a cada cruzeiro que chega é uma nova oportunidade de apresentar o Litoral paranaense. “As pessoas sempre ficam muito felizes, porque Paranaguá não é uma cidade turística em si, é uma cidade bem típica brasileira. Temos essa brasilidade para entregar, e a cada parada o nome do nosso destino é divulgado e fortalecido pelo mundo”, destacou.

“A vinda de navios de cruzeiro ao Paraná fomenta os municípios, ao mesmo tempo em que apresenta nossos destinos, despertando o desejo de retornar ao Estado”, destacou o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

Os destinos dos passeios dos passageiros do Silver Whisper foram a Ilha do Mel; Curitiba, de onde os turistas embarcaram no trem para a descida da Serra do Mar; a região central de Paranaguá; Antonina e Morretes, para o passeio na Maria-Fumaça. O capitão do navio, Giovanni Mazzella, que já conhece o carnaval baiano, afirmou que participaria do pré-carnaval de Paranaguá, também chamado de Banho à Fantasia. “Vou ao meio-dia participar e convidei alguns tripulantes para irem junto. Estou animado”, disse.

Mridula Rani Gupta Sunderji veio do Canadá para trabalhar na rota brasileira e estava empolgada para conhecer a arquitetura local. “Começamos ontem em Balneário Camboriú, que é uma cidade muito moderna e praiana. Agora estamos em Paranaguá e acho que será um passeio mais colonial e histórico. É muito bom estar onde é verão”, declarou a turista.

RECEPTIVO

No receptivo montado pela Prefeitura de Paranaguá, na região central da cidade, são oferecidas informações sobre os municípios da região e suas atrações turísticas. Todos os pacotes de passeios foram vendidos antes mesmo da chegada dos passageiros.

Os próximos destinos do navio serão Ilhabela, Ilha Grande, Búzios e Rio de Janeiro. O Silver Whisper deve retornar a Paranaguá no próximo dia 20 de fevereiro

TEMPORADA 2026/2027

A Portos do Paraná irá participar da próxima temporada de navios de passageiros da MSC Cruzeiros. A agência informou, por meio de comunicado interno enviado à Portos do Paraná e aos demais órgãos competentes, que aprimorou a classe de navios anunciados para o final do ano.