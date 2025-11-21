Cascavel e Paraná - Quando se pensa em Natal, logo vêm à mente as cores vermelha e verde, os grandes laços, as luzes que encantam e enfeitam as casas e todo o comércio, as réplicas de Papai Noel — desde as menores até as de maior tamanho — e a decoração natalina que tradicionalmente é instalada nas ruas e avenidas, trazendo o velho clima para embalar o verdadeiro espírito natalino. Todos os anos, a decoração da cidade é esperada com certa expectativa pela população e pelo próprio comércio, que vê na data os “louros do ano”, com as vendas aquecidas.

Foto: Secom

Neste ano de “clima estranho”, nem o friozinho atípico de novembro deve prejudicar o movimento nas lojas do centro da cidade, já que a expectativa é de um fim de ano aquecido, até pela injeção do esperado 13º salário, que faz com que as pessoas acabem gastando um pouco mais para presentear e organizar as festas de fim de ano.

“Bambu Noel”

E, pelo segundo ano consecutivo em Cascavel, a festa que comemora o nascimento de Cristo tem no bambu as mais diversas formas enfeitando a cidade, desde as já conhecidas capivaras até o beija-flor e uma árvore que lembra uma verdadeira “oca”. Com o lema “Natal de Luz e Paz”, o Poder Público mais uma vez investiu em uma decoração sustentável, licitada e alugada pela Secretaria Municipal de Cultura, que acredita que a “capivara luminosa” virou um símbolo que conquistou o carinho dos cascavelenses, embora não seja unanimidade para o Natal.

“Bambusa de ouro”

Pelas ruas de Cascavel há quem aprove e, por outro lado, quem não entende o porquê deste tipo de decoração. Ainda em outubro, um contrato com a empresa “Bambusa Arquitetura”, sediada em Maringá, foi assinado para a locação das peças decorativas natalinas confeccionadas em bambu, que compõem a ambientação dos espaços públicos desde 14 de novembro, aniversário de Cascavel, quando foi aberta oficialmente a programação de Natal, que se estenderá até 7 de janeiro de 2026.

O valor total é de R$ 1,2 milhão, e o contrato foi feito de forma direta, já que, de acordo com o Município, existem poucas empresas especializadas em bambu que fornecem itens de decoração e, por isso, houve mudança na metodologia de contratação pela falta de concorrência. A empresa é a mesma que já forneceu as peças para a decoração do ano passado.

Ao todo, a decoração natalina tem custo de R$ 2.666.327,01, um pouco acima do valor do ano passado, que foi de R$ 2.618.426,81. Em 2023, o investimento tinha sido de R$ 2.531.279,97, de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Cultura, e inclui o serviço de transporte, montagem, instalação, manutenção e desmontagem da decoração. Há ainda a parte de metalurgia para instalação das luminárias, decoração e manutenção.

Além da estética

Beth Leal, secretária municipal de Cultura, explicou que a escolha do bambu como elemento central da decoração traduz valores que vão além da estética. “É um gesto simbólico e consciente, especialmente neste momento em que o Brasil está recebendo a COP30, quando líderes globais estarão debatendo as questões ambientais. Então nós fazemos aqui a nossa parte e, além de sustentáveis, esses materiais são mais acessíveis e leves, o que facilita o transporte, a montagem e a instalação em diversos espaços”, justificou.

Para a secretária, são peças que unem beleza e propósito e, quando iluminadas, transmitem uma mensagem de harmonia, fé e esperança. “Tivemos o cuidado de pensar em cada detalhe, para que a decoração converse com a nossa identidade e com o espírito natalino”, frisou.

Capivara x Beija-flor

Na praça das muitas luminárias — que já foi motivo de chacota na gestão do ex-prefeito Lísias de Araújo Thomé, devido à grande quantidade de lâmpadas —, a iluminação acabou “agradando” o beija-flor de bambu que por ali pousou e criou o seu “jardim florido”, nome este que foi batizado pelo Poder Público. O espaço, além do pássaro que lembra também um sabiá, tem flores e outros adereços do queridíssimo bambu da era Paranhos–Renato Silva.