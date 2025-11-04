Foz do Iguaçu - A cidade de Foz do Iguaçu se prepara para receber o Natal Luz, Águas e Magia, com uma proposta inovadora, sustentável e que vai abrilhantar as principais praças da região central da cidade e as vias de maior movimentação. Além da decoração natalina, a população e turistas poderão acompanhar atividades culturais em uma programação que inicia no dia 5 de dezembro e segue até 6 de janeiro de 2026.
A decoração do Natal Luz, Águas e Magia, organizado pela Fundação Cultural e Prefeitura de Foz do Iguaçu, será feita com peças em bambu, um material altamente renovável e de baixo impacto ambiental, com técnicas artesanais refinadas, representando uma inovação estética para o natal iguaçuense.
As peças trarão elementos típicos da data comemorativa, como presépio, Papai Noel, renas e guirlanda, e também características da fauna e da flora de Foz do Iguaçu, uma cidade reconhecida nacional e internacionalmente pelas suas belezas naturais, pela energia renovável e pela preservação ambiental.
“A população poderá prestigiar apresentações artísticas durante esse um mês de programação, além das decorações natalinas que serão mais um atrativo para os nossos cidadãos e turistas. O Natal Luz, Águas e Magia trará encantamento para esta época tão especial, como Foz do Iguaçu merece”, destaca o prefeito General Silva e Luna.
Para o diretor-presidente da Fundação Cultural, Dalmont Benites, “Foz do Iguaçu terá um Natal diferenciado, com as nossas características locais e com materiais modernos e sustentáveis. A decoração vai envolver as praças da Paz, Getúlio Vargas e do Mitre, vias de grande movimentação, como as avenidas Brasil, das Cataratas e Pedro Basso e Costa Silva”, afirma.
A programação incluirá apresentações teatrais, orquestras, coral, valorizando, principalmente, os artistas locais, credenciados por meio do Corredor Cultural, mas também terá nomes de destaque no cenário nacional.
Lançamento oficial
A montagem da decoração deve iniciar nas próximas semanas, logo em seguida da 20ª Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu, que acontece dos dias 12 a 16 de novembro, no Complexo Central de Grandes Eventos, envolvendo as praças da Paz e Getúlio Vargas.
A programação completa do Natal Luz, Águas e Magia será lançada, oficialmente, no dia 28 de novembro.
Fonte: PMFI