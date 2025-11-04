Foz do Iguaçu - A cidade de Foz do Iguaçu se prepara para receber o Natal Luz, Águas e Magia, com uma proposta inovadora, sustentável e que vai abrilhantar as principais praças da região central da cidade e as vias de maior movimentação. Além da decoração natalina, a população e turistas poderão acompanhar atividades culturais em uma programação que inicia no dia 5 de dezembro e segue até 6 de janeiro de 2026.

A decoração do Natal Luz, Águas e Magia, organizado pela Fundação Cultural e Prefeitura de Foz do Iguaçu, será feita com peças em bambu, um material altamente renovável e de baixo impacto ambiental, com técnicas artesanais refinadas, representando uma inovação estética para o natal iguaçuense.

As peças trarão elementos típicos da data comemorativa, como presépio, Papai Noel, renas e guirlanda, e também características da fauna e da flora de Foz do Iguaçu, uma cidade reconhecida nacional e internacionalmente pelas suas belezas naturais, pela energia renovável e pela preservação ambiental.