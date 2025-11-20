Cascavel - No Hospital do Câncer Uopeccan, o espírito natalino chega mais cedo todos os anos. Há mais de uma década, a tradição das cartinhas ao Papai Noel emociona colaboradores, voluntários e padrinhos que ajudam a transformar em realidade os sonhos das crianças e adolescentes atendidos na Oncopediatria.
Com o apoio dos pais e responsáveis, cada paciente escreve sua cartinha com pedidos que vão desde brinquedos, roupas e artigos de beleza até presentes mais desejados, como celulares, tablets e videogames. Esses desejos refletem a esperança e a força de quem, mesmo tão jovem, enfrenta o tratamento contra o câncer com coragem e fé.
Mais do que simples presentes, as doações representam gestos de amor e solidariedade que tornam o Natal um momento de luz e alegria dentro do hospital. A Uopeccan é referência no tratamento do câncer infantojuvenil em todo o Paraná, com mais de 300 crianças e adolescentes em acompanhamento nas regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Oeste e Noroeste do estado.
Segundo a diretora de Assuntos Institucionais, Kelyn Aires, o projeto simboliza o verdadeiro sentido do Natal:
“cada cartinha é escrita com o coração. Quando alguém decide adotar, está se tornando parte dessa história, ajudando a transformar o Natal em um momento de encantamento e esperança. É emocionante ver o brilho nos olhos deles ao receber o presente que sonharam.”
Antes de escolher uma cartinha, é importante que o padrinho tenha certeza de que poderá atender ao pedido. Cada uma traz até três opções de presentes, mas não é necessário comprar todos, basta escolher uma das sugestões. O essencial é respeitar o que foi pedido, pois as crianças aguardam ansiosas por aquele presente específico. Esse cuidado torna o gesto ainda mais bonito e verdadeiro.
Como adotar uma cartinha
Quem desejar se tornar um “Papai Noel” e fazer a alegria de uma criança pode entrar em contato pelo WhatsApp (45) 2101-7002 ou ir pessoalmente até o Núcleo Solidário da Uopeccan, na rua Potiguaras, 880, bairro Santo Onofre, em Cascavel.
“Se a pessoa não puder vir até o hospital, basta mandar uma mensagem no número informado. Nós enviamos a foto da cartinha, ela escolhe, assina o termo de responsabilidade e, assim, o sonho já está apadrinhado”, explica Kelyn.
Os presentes devem ser entregues até o dia 20 de dezembro. Ao adotar uma cartinha, o padrinho recebe os dados do responsável pela criança e deve entrar em contato diretamente para combinar a entrega do presente.
A Uopeccan
Diariamente, centenas de pacientes chegam ao Complexo Hospitalar Uopeccan em busca de tratamento, cura do câncer e demais patologias que a instituição atende. Somente em 2023, foram realizados 438.982 atendimentos, em dados mais precisos, foram 140.997 consultas, 108.033 exames, 17.295 internamentos e pronto atendimento, 108.668 atendimentos multidisciplinares (nutrição, serviço social, fisioterapia, odontologia, psicologia, fonoaudióloga), 37.272 radioterapias, 17.054 quimioterapias e 9.654 cirurgias. Além disso, o hospital é habilitado para fazer transplantes de fígado,198 desde 2018, medula, 272 transplantes desde 2009 e de rim, que iniciou em setembro de 2023, mas até o momento não teve transplantes.
Quando falamos em números de refeições servidas pelo Complexo Hospital e Casa de Apoio, foram 337.151. Em Cascavel, a oncopediatria é referência em tratamento de crianças e adolescentes para diversas regiões do Paraná e até mesmo de outros estados e países, como Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraguai, Argentina, entre outros. Em 2022, 98% dos atendimentos ofertados foram apenas pelo SUS (Sistema Único de Saúde), os outros 2% foram convênios e particulares.