Cascavel - No Hospital do Câncer Uopeccan, o espírito natalino chega mais cedo todos os anos. Há mais de uma década, a tradição das cartinhas ao Papai Noel emociona colaboradores, voluntários e padrinhos que ajudam a transformar em realidade os sonhos das crianças e adolescentes atendidos na Oncopediatria.

Com o apoio dos pais e responsáveis, cada paciente escreve sua cartinha com pedidos que vão desde brinquedos, roupas e artigos de beleza até presentes mais desejados, como celulares, tablets e videogames. Esses desejos refletem a esperança e a força de quem, mesmo tão jovem, enfrenta o tratamento contra o câncer com coragem e fé.

Mais do que simples presentes, as doações representam gestos de amor e solidariedade que tornam o Natal um momento de luz e alegria dentro do hospital. A Uopeccan é referência no tratamento do câncer infantojuvenil em todo o Paraná, com mais de 300 crianças e adolescentes em acompanhamento nas regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Oeste e Noroeste do estado.

Segundo a diretora de Assuntos Institucionais, Kelyn Aires, o projeto simboliza o verdadeiro sentido do Natal:

“cada cartinha é escrita com o coração. Quando alguém decide adotar, está se tornando parte dessa história, ajudando a transformar o Natal em um momento de encantamento e esperança. É emocionante ver o brilho nos olhos deles ao receber o presente que sonharam.”

Antes de escolher uma cartinha, é importante que o padrinho tenha certeza de que poderá atender ao pedido. Cada uma traz até três opções de presentes, mas não é necessário comprar todos, basta escolher uma das sugestões. O essencial é respeitar o que foi pedido, pois as crianças aguardam ansiosas por aquele presente específico. Esse cuidado torna o gesto ainda mais bonito e verdadeiro.