Natal 2025: Prefeitura vai repetir decoração e contrata R$1,2 milhão em peças de bambu 

Cascavel e Paraná - As polêmicas peças de decoração em bambu, que dividiram opiniões no Natal do ano passado, estarão presentes novamente nas ruas da cidade na festa deste ano. A Secretaria Municipal de Cultura de Cascavel contratou a empresa Bambusa Arquitetura da cidade de Maringá, para a locação de peças decorativas natalinas confeccionadas em bambu, destinada à ambientação dos espaços públicos pelo período de 14 de novembro a 7 de janeiro de 2026.
O valor é de R$ 1,2 milhão e o extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (02). De acordo com a diretora municipal de Cultura, Cynthia Segatelli, a contratação teve que ser feita de forma direta porque existem poucas empresas especializadas em bambu que fornecem itens de decoração e por isso, tiveram que mudar a metodologia de contratação justamente pela falta de concorrência neste tipo de processo.
“Conseguimos depois de uma ampla solicitação para várias empresas de vários cantos do Brasil três orçamentos, que é o mínimo que a licitação exige e tivemos que fazer o processo de inexigibilidade, mas tivemos apenas esta empresa que pudesse atender o nosso serviço, que é a mesma empresa do ano passado”, relatou. A diretora disse que as peças giram em torno do tema do Natal e têm semelhança com as peças do ano passado.
“Vamos inovar e teremos itens diferentes, com uma pegada ecológica e sustentável, alguns itens vão se repetir, outros não, mas estamos bem empolgados com a decoração desse ano”, explicou. Além desta contratação, ainda continuam em andamento outras licitações de Natal que estão na fase de habilitação. “Temos que correr contra o tempo, já que queremos tudo pronto até o dia 14 de novembro, dia da chegada do papai Noel e aniversário da cidade”, falou.
Licitações
Uma delas é a licitação do modelo do pregão eletrônico realizada no dia 12 de setembro, no valor total de R$ 2.576.671,01 para o serviço de transporte, montagem, instalação, manutenção e a desmontagem da decoração. Ela contempla toda a parte de metalurgia para a instalação das luminárias e a parte de serviço de instalação da decoração e manutenção, já que desde que tudo esteja pronto é preciso manter as luzes do Noel.
Além disso, outra licitação, estimada em R$ 203 mil, tem como objetivo contratar profissionais que darão vida aos personagens tradicionais das festas natalinas, que é o Papai Noel. Serão contratadas duas equipes: a primeira ficará no centro de Cascavel, e a outra, itinerante, participará de eventos no interior, nas comunidades da cidade.
Sem patrocínios
Com o slogan de “Natal Luiz e Paz de Cascavel” a festa embeleza a cidade é um dos grandes momentos para o comércio, já que a é a melhor época de vendas. No início do planejamento o Natal, o Município lançou um edital público com o objetivo de selecionar empresas interessadas em patrocinar a decoração do evento da cidade, que permitia que empresas explorassem espaços publicitários. O uso poderia ocorrer durante a programação oficial mediante a execução direta do projeto decorativo, conforme diretrizes estabelecidas no documento. Sem participantes, o modelo foi suspenso.