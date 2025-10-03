Natal 2025: Prefeitura vai repetir decoração e contrata R$1,2 milhão em peças de bambu 

Cascavel e Paraná - As polêmicas peças de decoração em bambu, que dividiram opiniões no Natal do ano passado, estarão presentes novamente nas ruas da cidade na festa deste ano. A Secretaria Municipal de Cultura de Cascavel contratou a empresa Bambusa Arquitetura da cidade de Maringá, para a locação de peças decorativas natalinas confeccionadas em bambu, destinada à ambientação dos espaços públicos pelo período de 14 de novembro a 7 de janeiro de 2026.

O valor é de R$ 1,2 milhão e o extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (02). De acordo com a diretora municipal de Cultura, Cynthia Segatelli, a contratação teve que ser feita de forma direta porque existem poucas empresas especializadas em bambu que fornecem itens de decoração e por isso, tiveram que mudar a metodologia de contratação justamente pela falta de concorrência neste tipo de processo.

“Conseguimos depois de uma ampla solicitação para várias empresas de vários cantos do Brasil três orçamentos, que é o mínimo que a licitação exige e tivemos que fazer o processo de inexigibilidade, mas tivemos apenas esta empresa que pudesse atender o nosso serviço, que é a mesma empresa do ano passado”, relatou. A diretora disse que as peças giram em torno do tema do Natal e têm semelhança com as peças do ano passado.

“Vamos inovar e teremos itens diferentes, com uma pegada ecológica e sustentável, alguns itens vão se repetir, outros não, mas estamos bem empolgados com a decoração desse ano”, explicou. Além desta contratação, ainda continuam em andamento outras licitações de Natal que estão na fase de habilitação. “Temos que correr contra o tempo, já que queremos tudo pronto até o dia 14 de novembro, dia da chegada do papai Noel e aniversário da cidade”, falou.