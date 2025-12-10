Brasil - Em 2024, o Brasil registrou pouco mais de 2,38 milhões de nascimentos, uma queda de 5,8% em relação aos 2,52 milhões de nascimentos em 2023. Este é o sexto ano consecutivo de redução, com a maior queda dos últimos 20 anos, superando o recuo de 5,1% entre 2015 e 2016. Os dados são da pesquisa Estatísticas do Registro Civil, divulgada pelo IBGE.

A gerente da pesquisa, Klivia Brayner, destaca que a diminuição do número de nascimentos reflete uma tendência já observada, confirmada pelo Censo 2022, sobre a queda da fecundidade das mulheres. A demógrafa Cintia Simoes Agostinho explica que, além dos fatores culturais, o envelhecimento da população também contribui para esse fenômeno, com menos mulheres em idade reprodutiva.

Médias e Meses com Mais Nascimentos

O estudo revela que, em média, 198 mil nascimentos ocorrem por mês, 6,6 mil por dia, 275 por hora e 4,5 a cada minuto. Março foi o mês com o maior número de nascimentos (215,5 mil), seguido por maio (214,5 mil) e abril (214,1 mil). Janeiro teve 201,7 mil nascimentos. Em contraste, novembro e dezembro foram os meses com os menores números (180,2 mil e 183,4 mil, respectivamente).

Em 2024, houve mais meninos do que meninas, com 105 meninos para cada 100 meninas.

A pesquisa também mostra que as mulheres estão tendo filhos mais tarde. Em 2004, mais da metade dos nascimentos (51,7%) ocorreram com mães de até 24 anos. Em 2024, essa proporção caiu para 34,6%. A idade das mães varia bastante entre as regiões: no Norte, por exemplo, o Acre tem 19,8% de nascimentos de mães com até 19 anos, enquanto no Distrito Federal, 49,8% das mães tinham mais de 30 anos.