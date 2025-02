"Nando" é homenageado com nome em parquinho de praça onde ele brincava

Cascavel - Em junho de 2024, toda a cidade de Cascavel ficou enlutada pela morte prematura do pequeno Fernando Lorenzo Souza Gehlen, de apenas 9 anos, vítima de um acidente de trânsito.

Para ressignificar a dor da família e seguir mantendo o legado da alegria do menino, a Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, instalará um parquinho, na Praça Maçom, que levará o nome do garoto, como uma forma de homenageá-lo. A praça fica na Avenida Piquiri esquina com a Rua Tiradentes.

O secretário de Meio Ambiente, Ailton Lima, destaca que o menino era frequentador assíduo e brincava no espaço e a homenagem é uma demonstração de carinho de Cascavel a família e a Nando.