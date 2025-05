Na Sistina, cardeais retomam votações para escolher o papa

FELIZARDO

Novo milionário: saiba de qual cidade é o ganhador do R$ 1 mihão do Nota Paraná

O Dia das Mães vai ser mais do que especial para um consumidor da cidade de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele foi o grande ganhador do prêmio de R$ 1 milhão sorteado pelo Nota Paraná nesta quinta-feira (08). O morador do bairro Boneca do Iguaçu, de 35 anos, participou com […]