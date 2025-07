Mutirão para atualização do CadÚnico será realizado em Cascavel

Cascavel e Paraná - A Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social informa que, a partir de segunda-feira (28) até dia 1º de agosto, será realizado um mutirão de atendimento do Cadastro Único, por meio de visitas domiciliares.

A ação atende às diretrizes do governo federal, que vem promovendo processos de atualização cadastral do Cadastro Único com exigência de que, em alguns casos específicos, a atualização ocorra exclusivamente por meio de visita ao domicílio.

A medida está respaldada pela Portaria MDS nº 746, de 6 de julho de 2023, pela Instrução Normativa SENARC nº 18, de 28 de julho de 2023, e pela Lei n° 15.077 de 27 de dezembro de 2024, que estabelecem orientações para atualização em domicílio de famílias com indícios de irregularidades cadastrais, e de famílias unipessoais com perfil para programas sociais do Governo Federal.

Entre os perfis obrigatórios para atualização domiciliar estão:

– Famílias unipessoais, compostas por apenas uma pessoa. Atualmente, Cascavel possui cerca de 16 mil famílias unipessoais cadastradas no Cadastro Único.

– Famílias inseridas na Ação de Qualificação Cadastral de 2025, conforme indicação do Governo Federal. No momento, são 1.546 famílias nessa condição.