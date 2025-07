Museus são ótima opção de passeio em Cascavel

Cascavel e Paraná - As férias estão quase no fim, mas ainda dá tempo de aproveitar com um programa que une diversão e conhecimento. No Centro Cultural Gilberto Mayer, no coração de Cascavel, duas joias da memória local estão abertas para visitação: o Museu Histórico Celso Formigheri Sperança e o Museu da Imagem e do Som Xico Tebaldi.

Ambos são mantidos pela Secretaria de Cultura e oferecem uma experiência única para todas as idades. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e também aos sábados e domingos, das 8h às 12h. O endereço é Rua Duque de Caxias, 379 – bem no Centro da cidade.

Museu Histórico Celso Formigheri Sperança

No Museu Histórico, inaugurado em 1976, o visitante encontra objetos que contam a história da colonização da região, a cultura da erva-mate, o tropeirismo, o ciclo da madeira e o desenvolvimento do comércio e da agricultura. Destaques curiosos do acervo incluem uma cerâmica indígena de 1.500 anos e uma bota número 54 feita sob medida para um morador que media 2,15 metros!